一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

老鳥驚見菜鳥「底薪跟自己一樣」 過來人搖頭：不跳槽永不會加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年資4年半的女網友發現自己與公司菜鳥底薪竟然相同。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard發文表示，自己在公司任職已4年半，負責產品短片拍攝，後續工作內容不斷擴大，從企劃、拍攝、剪輯到專案統籌與投放廣告，幾乎一人身兼多職。公司去（2025）年9月找來一名新同事協助，並由她負責帶人，原本被告知對方「有相關經驗」，實際共事後發現落差極大，讓她身心俱疲。

原PO指出，新人工作內容以協助短影音與社群經營為主，但實際執行時不僅速度慢、判斷卡關，還經常詢問連網路搜尋就能找到答案的問題，讓她得在繁忙工作中還要分心教學。雖然新人態度不差，但能力與期待落差過大，最終也在試用期後被主管認定不適任而資遣。

讓原PO真正「破防」的，是在對方離職後無意間得知，新人的底薪竟與自己相同。她坦言，自己多年累積才爬到目前薪資水準，而新人履歷與作品若由她評估，根本不會開出同樣條件，得知真相後不禁質疑公司薪資制度，也對自身價值感到強烈不平衡，直言「真的很難想像上市公司會是這樣」。

貼文下方過來人見怪不怪，「做越久，老闆越覺得妳不會走，自然也不用替妳加薪」、「現在這是常態，出社會工作10年資歷已經不值錢了，很多新人一入職就跟老鳥薪資差不多」、「同樣4年半，新來的菜鳥底薪比我高一萬」、「別難過，我做20年，菜鳥底薪還比我多」、「等主管還是老闆加薪，是期待他們良心發現？」、「台灣大部分企業的秘薪制跟網路上大家都說『跳槽薪水升比較快』，不是沒有道理的」。

也有網友提供其他建議，「像妳這種有能力，一提離職直接加薪」、「如果妳覺得妳能力很強，趕快換個好一點的環境吧」、「最直接的就是去面試，去看看妳現在能力跟外面現在的市場」、「我是妳的話，我現在馬上開始找工作，等到找好就辭職了」、「薪水要自己去談的，靠公司主動加薪太慢了」。

