快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

迎接2026職涯新局 北市24企業釋出905職缺啟動搶人大戰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市就業服務處所屬各就業服務站，將於6日至9日密集舉辦多場現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
臺北市就業服務處所屬各就業服務站，將於6日至9日密集舉辦多場現場徵才活動。圖／北市勞動局提供

迎接2026嶄新開始，想找工作、換跑道或為職涯加分的你，千萬別錯過！臺北市就業服務處所屬各就業服務站，將於6日至9日密集舉辦多場現場徵才活動，集結旅宿餐飲、批發零售、醫療長照等24家多元服務產業，一次釋出905個工作機會，為新年就業市場強力助攻。

本週徵才活動中，醫療與長照產業表現亮眼，共有8家業者聯合徵才，包括聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安及碩穎等，招募居家照顧服務員、照顧服務員、居家督導、個案管理師及約用技術士等職缺。月薪約3萬2千元至4萬元，時薪最高可達650元，並提供開案獎金、介紹獎金、留任獎金、轉場津貼，以及防疫裝備定期補給等多項福利，吸引有熱忱的照護人才加入。

餐飲旅宿業同樣火力全開，包括寒舍餐旅、台灣壽司郎、三商餐飲、雀客國際酒店、喬治兄弟（沙拉餐盒）、錢櫃企業等知名品牌，廣招主管職、儲備幹部、餐廳服務員、內外場人員及房務員，提供完整教育訓練與明確升遷管道，並祭出供餐、員工優惠、三節獎金或禮盒、介紹獎金等多元福利，歡迎有心投入餐飲旅宿產業的求職朋友加入。

零售通路與連鎖品牌同步擴大徵才，包括全聯實業（大全聯）、家樂福、統康生活（家樂福超市）、美廉社、全家便利商店、萊爾富、統一多拿滋等，招募賣場服務、收銀、生鮮、門市人員及儲備幹部，職缺選擇多元、工作彈性高。

此外，美妝與醫療保健器材零售業者也積極延攬人才，屈臣氏、麗彤生醫、OSIM（傲勝全球）釋出銷售、維修及美容相關職缺，薪資結構具競爭力，部分職務另享業績獎金，讓努力直接反映在收入上。

本週現場徵才活動共匯集24家優質企業，包含台灣壽司郎、全聯、家樂福、OSIM、錢櫃、萊爾富、美廉社、喬治兄弟、屈臣氏、麗彤生醫、雀客國際酒店、三商餐飲、寒舍餐旅、全家便利商店、統康、統一多拿滋及聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安、碩穎多家醫療長照機構，職缺豐富、選擇多元。

徵才活動 全家便利商店 餐飲

延伸閱讀

北市中山民宅4樓暗夜起火 救出1女送醫起火原因待查

北市長青樂活團出車率低 議會附帶決議增周末桃園團

一支手機搭北市公車、捷運 首日上線使用民眾不多原因曝光

大巨蛋門票兌換折抵券 北市議員憂振興經濟成效：店家參與度不足

相關新聞

老鳥驚見菜鳥「底薪跟自己一樣」 過來人搖頭：不跳槽永不會加薪

一名女網友在Dcard發文表示，自己在公司任職已4年半，負責產品短片拍攝，後續工作內容不斷擴大，從企劃、拍攝、剪輯到專案統籌與投放廣告，幾乎一人身兼多職。公司去年9月找來一名新同事協助，並由她負責帶人，原本被告知對方「有相關經驗」，卻實際共事後發現落差極大，讓她身心俱疲。

迎接2026職涯新局 北市24企業釋出905職缺啟動搶人大戰

迎接2026嶄新開始，想找工作、換跑道或為職涯加分的你，千萬別錯過！臺北市就業服務處所屬各就業服務站，將於6日至9日密集...

不是聊薪水卻更敏感？交情10年好友避談1件事 一票網友秒懂

在人際互動中，工作往往是常見的聊天話題，但並非每個人都願意分享。近日一名男網友在網路論壇Dcard發文，表示自己對一位認識超過十年的朋友始終不願透露職業感到困惑，相關經驗曝光後，引發不少網友討論與共鳴。

勞保最高投保級距近10年未調 勞團：犧牲勞工請領權益

台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟今赴立院群賢樓前，呼籲朝野正視勞工退休金嚴重不足的問題，要求修法逐步提高勞退新制雇主...

【重磅快評】就業25年來最好？小民與貧窮的距離愈來愈近

立委吳宗憲在臉書上一則「我們與貧窮的距離」貼文，獲得1.3萬人按讚回響，近千人留言。對照賴清德總統在元旦演講時才說，就業...

年收420萬仍焦慮！房仲「高興不起來」嘆心酸真相 網傻眼：其他人怎麼活

「今年收入420萬，我卻高興不起來」，一位房仲在網上分享，自己雖然在單月最高拿到80萬佣金、全年收入累計420萬，但面對業績壓力，以及房貸、孝親費與子女教育支出，他仍感焦慮…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。