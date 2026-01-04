迎接2026職涯新局 北市24企業釋出905職缺啟動搶人大戰

迎接2026嶄新開始，想找工作、換跑道或為職涯加分的你，千萬別錯過！臺北市就業服務處所屬各就業服務站，將於6日至9日密集舉辦多場現場徵才活動，集結旅宿餐飲、批發零售、醫療長照等24家多元服務產業，一次釋出905個工作機會，為新年就業市場強力助攻。

本週徵才活動中，醫療與長照產業表現亮眼，共有8家業者聯合徵才，包括聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安及碩穎等，招募居家照顧服務員、照顧服務員、居家督導、個案管理師及約用技術士等職缺。月薪約3萬2千元至4萬元，時薪最高可達650元，並提供開案獎金、介紹獎金、留任獎金、轉場津貼，以及防疫裝備定期補給等多項福利，吸引有熱忱的照護人才加入。

餐飲旅宿業同樣火力全開，包括寒舍餐旅、台灣壽司郎、三商餐飲、雀客國際酒店、喬治兄弟（沙拉餐盒）、錢櫃企業等知名品牌，廣招主管職、儲備幹部、餐廳服務員、內外場人員及房務員，提供完整教育訓練與明確升遷管道，並祭出供餐、員工優惠、三節獎金或禮盒、介紹獎金等多元福利，歡迎有心投入餐飲旅宿產業的求職朋友加入。

零售通路與連鎖品牌同步擴大徵才，包括全聯實業（大全聯）、家樂福、統康生活（家樂福超市）、美廉社、全家便利商店、萊爾富、統一多拿滋等，招募賣場服務、收銀、生鮮、門市人員及儲備幹部，職缺選擇多元、工作彈性高。

此外，美妝與醫療保健器材零售業者也積極延攬人才，屈臣氏、麗彤生醫、OSIM（傲勝全球）釋出銷售、維修及美容相關職缺，薪資結構具競爭力，部分職務另享業績獎金，讓努力直接反映在收入上。

本週現場徵才活動共匯集24家優質企業，包含台灣壽司郎、全聯、家樂福、OSIM、錢櫃、萊爾富、美廉社、喬治兄弟、屈臣氏、麗彤生醫、雀客國際酒店、三商餐飲、寒舍餐旅、全家便利商店、統康、統一多拿滋及聯合醫院忠孝院區、晨安、歲悅、博森、愛關懷、聯承、惠安、碩穎多家醫療長照機構，職缺豐富、選擇多元。