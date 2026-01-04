不是聊薪水卻更敏感？交情10年好友避談1件事 一票網友秒懂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
在人際互動中，工作往往是常見的聊天話題，但並非每個人都願意分享。近日一名男網友在網路論壇Dcard發文，表示自己對一位認識超過十年的朋友始終不願透露職業感到困惑，相關經驗曝光後，引發不少網友討論與共鳴。

該名男網友以「不願意透露自己職業的人到底在想什麼？」為題發文指出，他與這名朋友從學生時代一路到出社會已相識十年，因為擁有共同興趣，平時仍保持頻繁聯絡，自認交情不算疏遠。出社會後，他曾自然地聊到彼此的工作發展，自己也如實分享目前的職業狀況，但只要話題轉到朋友的工作，對方就會選擇忽略、不予回應，讓他感到不解。

原PO表示，他能理解有些人不願談論薪資，擔心被比較或議論，但認為「職業名稱」本身只是生活的一部分，並非什麼難以啟齒的隱私。他也提到，過去曾遇過類似情況，但多半因交情不深而未多追問；唯獨這段長達十年的友情，讓他不禁思考，是否工作真的需要如此隱藏，引發網友討論。

文章一出後，不少網友也不喜歡被問工作，「我倒覺得到處問別人工作超不禮貌，還是台灣人習慣都這樣？」、「問工作有夠像過年被長輩審問和評判」、「因為我預設對方會對我有刻板印象與偏見，還有背後一堆的猜測，超級討厭被問」、「講低了被看不起，講高了被眼紅，說出自己的工作到底有什麼好處」、「可能不滿意自己的工作吧，我還沒在自己的專業領域就業前曾經去補習班教過書，那時根本不想跟別人多談我的職業」。

但也有人覺得問工作沒什麼，「我覺得問薪水會有點侵犯隱私，但工作我真的不覺得不禮貌欸」、「其實不太懂為什麼問工作要被覺得沒禮貌或是現實，除非你自己也看不起自己的工作，那就是你專業的所在呀」、「搞不好家裡超有錢沒在上班」。

