想取得技術士證看這裡 技能檢定簡章1月3日起販售

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署技能檢定中心為協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，積極推廣辦理「即測即評及發證技能檢定」。簡章自2026年1月3日起至10月15日止在全國全家超商及各承辦單位發售，受理報名期程自2026年1月12日起至10月15日止。

簡章除可至全家超商現場購買外，另提供2種訂購管道：全家FamiPort預購，或即測即評服務網訂購，預購時間自1月3日起。目前販售的技能檢定簡章有二種，卡其色牛皮紙包裝方為即測即評及發證技術士技能檢定，購買時請特別留意。

技能檢定中心表示，目前全國各地（包括金門及離島地區)計有164個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供「簡章販售、報名、測試、發證」單一窗口全功能的快速檢定服務。

為便捷民眾參與技能檢定，凡2023、2024、2025、2026年曾報名參加報檢資格未修改之各類別同職類級別技能檢定，得免附報檢資格證明文件，但須檢附上開任一年度學科或術科成績單影本。

2026年度所辦理職類，包括：托育人員(原名稱保母人員)、照顧服務員、中餐烹調、烘焙食品、移動式起重機操作-伸臂可伸縮（擬真系統）與重機械操作-挖掘機（擬真系統）等76個丙（單一）級職類與電腦軟體應用及數位電子等6個乙級職類。

另各承辦單位於年度內各梯次均同時受理免試術科者報名參加學科測試，包括冷凍空調裝修等129個丙（單一）級職類及107個乙級職類免試術科測試，如2023、2024、2025、2026年已取得該等職類術科測試及格成績者，可報名參加學科測試，經學科測試合格者，可即時發給技術士證。

