勞保最高投保級距近10年未調 勞團：犧牲勞工請領權益

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞團上演行動劇，諷刺朝野只顧著政治鬥爭，不願正視基層勞工退休金保障不足的問題。記者葉冠妤／攝影
台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟今赴立院群賢樓前，呼籲朝野正視勞工退休金嚴重不足的問題，要求修法逐步提高勞退新制雇主提撥比率至15%，同時調高勞保最高投保薪資級距上限至4萬7700元，在年底地方九合一選舉前，勞團將展現力量，進行大規模陳抗。

工鬥總工會理事長何政家表示，勞退新制實施逾20年，2024年勞工平均月領才6400元，當初政府說先求有、再求好，對於勞團提高雇主提撥率的訴求至今卻未回應，讓780萬名適用新制勞退的勞工，退休金整整短少舊制勞工不只1倍以上。

不只勞退金，他也指出勞保投保薪資上限維持在4萬5800元近10年，投保最高級距的勞工已經來到370萬人，占整體投保人數比例超過3分之1，在最低工資年年調整、物價也不斷飆漲的時代，政府應承諾在不調降勞保給付為前提之下，調高投保薪資上限。

桃園市產業總工會理事長施淑華進一步指，勞保最高投保薪資上限在2006年提高至4萬3900元，當時投保最高級距的勞工僅160萬人，占整體投保人數18%，2016年再調至4萬5800元，最高級距人數255萬人，占全體投保人數25%，時至去年10月，則已經來到370萬人，占35.1%。

她說，現行勞保最高級距4萬5800元，然據主計總處統計，2024年勞工總薪資平均數為6萬0984元， 總薪資平均已經是最高級距的1.33倍，總薪資中位數也已達4萬5500元（備註：2024經常性薪資平均數為4萬6450元、經常性薪資中位數3萬7274元)，勞保投保最高級距早就應該打開，政府不該為了避免勞保年金給付上升，就犧牲勞工的退休金權益。

工鬥秘書長姚光祖說，即便現在修法將勞保投保最高級距提高至4萬7700元，累積5年後，勞工的勞保老年年金，也不過每月多領884元，愈晚調，勞工犧牲愈大。呼籲朝野應立即啟動修法，擬訂勞保最高投保上限調整機制。

工鬥強調，今年底適逢地方九合一選舉，勞團將集結行動展現力量，推動勞工退休制度實質改善，呼籲綠藍白3黨看到勞工最關心的議題、真正照顧勞工，而不只是為了政治鬥爭。

台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟今赴立院群賢樓前，要求修法逐步提高勞退新制雇主提撥率至15%，同時調高勞保最高投保薪資級距上限至4萬7700元。記者葉冠妤／攝影
台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟今赴立院群賢樓前，要求修法逐步提高勞退新制雇主提撥率至15%，同時調高勞保最高投保薪資級距上限至4萬7700元。記者葉冠妤／攝影

勞保最高投保級距近10年未調 勞團：犧牲勞工請領權益

