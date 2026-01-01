年收420萬仍焦慮！房仲「高興不起來」嘆心酸真相 網傻眼：其他人怎麼活

「今年收入420萬，我卻高興不起來」，一位房仲在網上分享，自己雖然在單月最高拿到80萬佣金、全年收入累計420萬，但面對業績壓力，以及房貸、孝親費與子女教育支出，他仍感焦慮。貼文曝光後，也引起網友意見分歧。

一位網友在Dcard發文表示，他從事房仲業，年末總結時發現自己有幾個月業績不錯，單月佣金高達70、80萬，全年工作收入累計達420萬。雖然是一筆可觀的數字，但他卻「高興不起來」。

原PO一方面感到壓力，認為明年若要維持這個業績，需要更多努力與運氣，「而且我對於之後的前景是偏悲觀的，覺得未來可能會越賺越少」；另一方面也對經濟負擔感到擔憂，「我是單薪家庭，一個人要支出房貸、孝親費、生活費、子女教育費，能存下的不多」。

原PO感嘆，自己在工作中碰到一些客戶，被動收入都有1、200萬，但自己的420萬年薪卻是拚死拚活才得來的。他也指出，之前從事其他行業時，收入遠不及現在，那時身上沒錢，也不懂投資，儘管現在已經開始投資，他仍然對未來充滿惆悵，「不知道什麼時候才有能喘口氣的一天」。

貼文曝光後，網友紛紛表示無法認同，對原PO已經擁有相對優渥的收入，卻仍然憂慮感到不解，「年收420萬都在擔心，我這個年收100萬的是不是應該離開？」、「想賺多少就要承受多少，你好好想想沒錢的日子吧，才會懂得如今多麼富裕」、「如果420萬你都覺得沒辦法存到錢，那其他年薪都不破百的夫妻怎麼辦」、「要不去問問，拚死拚活才年薪中位數的都怎樣生活，就能看到很多不必要的開銷，只是你也不願意拿掉罷了」、「你有沒有想過年收不到100萬的怎麼活？甚至只領最低薪資然後在租房的人怎麼活？」

不過也有人理解原PO的焦慮，指出「不穩定的年收400萬，需要祈禱年年房市起飛」、「420萬算 凡爾賽【凡爾賽】網路流行語，「凡爾賽」源自法國凡爾賽宮的奢華生活，暗指假意謙虛、實則炫耀的模式，透過低調的方式抱怨或自嘲，巧妙流露優越感和富裕。 嗎，聽得出來原PO的無奈，上有老下有小，還有老婆要養，那麼多人；如果還有房車貸其實蠻硬的，又不是一人飽全家飽」、「我大概能懂就是自己拿到這薪水很高興，但是會擔心以後會不會就拿不到的這種感覺」、「懂你心酸，我跟老公加起來超過600，但他賺比較多，我也從不管他的錢，家裡的開銷很多是我出，他出房子的錢，可是我也常常觀察到自己存不多，有點心累」。