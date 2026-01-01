新年就業徵選活動首開跑 北市府釋54個市府機關職缺

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

由臺北市政府就業服務處主辦的115年第1次就業甄選活動，正式開跑！這次一共釋出154個職缺，自已開放網路報名，到115年1月5日下午5點截止，甄試則預計在今年1月24日、25日登場，歡迎想進公部門的朋友，千萬別錯過。

「專業舞台已準備好，等著你來加入！」臺北市政府勞動局長王秋冬表示，此次徵才活動，一共有39個市府機關參加，包括：捷運工程局、環保局、教育局所屬等單位通通有開缺，提供的職位也非常多元，從規劃師、技術員、業務員、約聘學務創新人力到研究員應有盡有。

用關懷串起愛，來為臺北打造一座充滿溫度的堅實堡壘，社會局與家庭暴力暨性侵害防治中心提供聘用社工員及督導等職缺，業務為提供社會福利諮詢、早期療育通報與轉介服務、弱勢家庭兒童及少年生活扶助、處理家庭暴力及性侵害事件之個案緊急保護及加害人處遇協調等相關工作，月薪介於4萬2千元至5萬3千元之間，歡迎有相關技能的民眾踴躍報考。

此外，如果持有烹飪執照又喜歡學校環境的朋友，也可以考慮市府所屬幼兒園的廚工職缺，資格只要國小畢業具丙級技術士證即可報名！這次共有10所學校釋出10個職缺，包括：大同區蓬萊國民小學、大安區大安國民小學、龍安國民小學、新生國民小學；中山區長春國民小學；內湖區大湖國民小學、信義區吳興國民小學、文山區武功國民小學；南港區南港國民小學及信義幼兒園，月薪3萬3千至3萬9千元。

就服處表示，此次徵才採用線上報名，手機、電腦都能操作，不用出門、不用排隊，在家就能輕鬆完成，系統操作直覺簡單，還提供示範影片輔助，讓每位報名者都能順利上手。

就服處也提醒，報名時需要上傳JPG格式的資料檔案，完成後記得下載圖檔存查，也可以到會員中心確認報名狀況，系統會主動傳送簡訊通知是否報名成功。若有缺件，記得在報名期限內補齊，一旦過了時間就不能修改，建議大家不要等到最後一刻才報名。

國民 小學 徵才活動

