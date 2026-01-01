元旦上班 勞動部：雇主應加倍發給工資
今天是2026年元旦，也是國定假日。勞動部提醒，若今天為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假、工資照給，雇主如徵得勞工同意出勤，工資應依法加倍發給。如果今天本來就是勞工「例假」或「休息日」，雇主也應於其他工作日給予補假，補假當天性質即為國定假日，勞工休假工資照給。
勞動部說，1月1日「中華民國開國紀念日」為周四，勞雇雙方如約定周一至周五為工作日，雇主如需勞工於當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給的當日工資外，應再加發一天工資，如超過8小時屬延長工作時間，也應依勞基法第24條規定計給加班費。
勞動部表示，勞雇雙方也可就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，但因涉個別勞工勞動條件變更，仍應徵得勞工「個人」的同意。
勞動部進一步提醒，至於勞雇雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明所調移國定假日的休假日期，也就是說，國定假日與工作日對調後，因調移後的國定假日當天，成為正常工作日，被調移實施休假的原工作日，則應讓勞工休假，雇主不得減損勞工應有的國定休假日數。
勞動部強調，事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表的製作，建議使勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。
勞動部表示，中華民國開國紀念日出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處），或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。
