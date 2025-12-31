快訊

酷澎遭爆「血汗模式」複製到台灣 勞動部：依法監理、嚴格把關

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
酷澎日前爆發3370萬用戶個資外洩醜聞，更遭爆在南韓長期血汗勞動、過勞死的爭議也複製至台灣。(路透)
南韓網購巨頭酷澎（Coupang）日前爆發3370萬用戶個資外洩醜聞，更遭爆在南韓長期血汗勞動、過勞死的爭議也複製至台灣。南韓媒體報導指出，台灣酷澎因造假工時、未付加班費等違反「勞基法」多次挨罰，甚至有物流中心員工死於心肌梗塞。對此，勞動部表示，勞動部立場就是「依法監理、嚴格把關」，若查有違法，一定依法裁罰。

南韓媒體報導指出，台灣酷澎近3年有5起違規事件，今年因「延長工作時間超過限制」、「未依法給付加班費」及「未確實記錄勞工出勤時間」遭裁罰12萬元，約兩年前台灣酷澎物流中心更曾發生一名派遣員工死於急性心肌梗塞，另一名派遣員工自殺身亡。

勞動部表示，不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，都一體適用我國「勞動基準法」，如查有違法情形，一定依法裁罰。酷澎是一家在國內實收資本額超過新臺幣1億元的公司，若發生違反工時、工資等重要勞動規範的情形，依據勞動部訂定的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，地方政府可以依法加重裁處，也就是最高裁罰新臺幣100萬元，可再加重至法定罰鍰上限的一半，也就是最高150萬元，並公開事業單位及負責人姓名。

勞動部強調，像酷澎這種資本額高、規模大的企業，更應該具有企業社會責任，法遵能力要更強，企業越大、責任就越大，違法成本也一定會更高。而目前台灣有工會已經關注到酷澎勞動條件問題，勞動部支持員工組織工會，透過團結權提升勞動條件環境。

勞動部也重申，針對酷澎在台灣的勞動問題，勞動部立場就是「依法監理、嚴格把關」，期待企業將勞動者視為最重要的資源，將保障勞工的健康與權益，列入經營的首要指標。

勞動部補充，勞動部每年皆針對物流、儲配運輸及汽車貨運業進行專案勞檢，並就前一年度經查有違反工時等規定的事業單位，併同列為專案檢查優先檢查對象；同時將異常工作負荷促發疾病預防納入年度勞動監督檢查重點項目，也會定期分析勞保局過勞給付案件，直接鎖定高風險行業，像是運輸、倉儲、物流等加強查核，並持續追蹤、反覆檢查，直到改善為止，如有違法一定依法處分，絕不寬貸。

★珍惜生命,若您或身邊的人有心理困擾,可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

