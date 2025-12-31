團體協約2.0簽訂 台灣高鐵員工健檢公假增為1天

台灣高鐵企工今與高鐵公司簽訂團體協約2.0，明年元旦起生效，員工健檢公假從半天改為1天；工會勞教改為每3年2場，參加會員每場可領半價乘車券維持10張，但刪除疏運期不得使用限制。

台灣高鐵公司與台灣高鐵企業工會在2022年3月底勞資雙方首度完成團體協約簽訂。工會今天在臉書公告，歷經10個月努力，與高鐵公司完成簽訂團體協約2.0，將於2026年1月1日生效，除讓初始協約內容優化外，更提升整體會員福利項目。

首先，勞動教育從每3年1場增加為3年2場次，台灣高鐵企業工會表示，勞動教育是團體協約最重要的核心協約內容，邀集來自不同工作地點的會員相互交流與討論，集思廣益提出不同議題，也深化會員更了解每次議題面向，舉辦以來反應熱烈，因此這次團協勞動教育場次爭取提升為2場。

其次，伴隨著勞教場次增加為3年2場次，半價乘車票兌換券也跟著增加為總數20張。台灣高鐵企業工會表示，工會會員將於完整參與勞教後領取，每場次10張，另刪除前次團體協約中所規定疏運期間不得使用限制。

除了勞教場次增加及半價券總數調整與使用條件放寬外，台灣高鐵企業工會表示，極力爭取會員的專屬禮，在團體協約存續的期間（每3年），在第1年及第2年，在企業工會生日（6月15日），每位會員發放2張高鐵的免費乘車券 （115年1月1日團體協約2.0實施後入會者，發放當日須入會滿一年始適用），第3年工會將根據當下狀況，製作發放能符合會員們所需的工會紀念禮。

值得注意的是，高鐵企業工會這次還爭取到將健檢公假從半天改為完整的1天（員工健檢公假8小時），讓員工除了能完整安排適當檢查外，也能利用健檢當天規劃整套的健康活動。

台灣高鐵企業工會指出，團體協約的簽訂，象徵企業工會與公司間制度化、對等的對話關係，自第一部建立基礎條文，到現在2.0進化版的持續精進內容，不僅展現高鐵企業工會的成長，也反映會員對工會的認同與支持。

台灣高鐵企業工會指出，團體協商為勞資雙方搭建溝通平台，達成有效協商的真正關鍵在於日常對勞動環境與勞動條件的用心關注，期盼在高鐵營運成果持續成長的同時，朝深化勞資合作，協議實質回饋於員工權益保障的方向發展。

