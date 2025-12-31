台灣就業通LINE官方帳號上線 啟動智慧求職體驗

快訊

中央社／ 台北31日電

勞動部勞動力發展署今天宣布，台灣就業通網站推出全新LINE「就業通小幫手」服務，用戶可直接透過LINE查詢職缺、接收個人化推薦等，開啟全新便利的智慧求職體驗。

數位管道多元化，求職者越來越講求效率與便利，勞動部勞動力發展署設有台灣就業通網站，提供雇主徵才、雇主求職等服務，現在台灣就業通網站推出全新LINE「就業通小幫手」服務，打造即時互動的求職管道。

發展署透過新聞稿表示，求職者加入台灣就業通LINE官方帳號，並綁定就業通會員，不需要特別打開網站就能即時使用手機通訊軟體掌握適合的職缺，還可以享有多種個人化的資訊發送功能。

其中，「最新徵才活動快訊」可即時推播最新徵才活動資訊，協助求職會員掌握各地區的就業活動動態；「職缺媒合推薦」則針對已完成身分綁定且開啟履歷的會員，更精準的推薦職缺。

另外也有「履歷表已被讀取通知」與「面試通知提醒」功能，能自動整合企業瀏覽求職者履歷紀錄、面試邀約等重要訊息，協助求職會員管理求職資訊、避免錯過任何關鍵機會。

發展署說，這些功能讓求職者無論在通勤、午休或下班時間，都能即時接收與自身條件相符的工作推薦與職場資訊，並可直接點擊連結前往網站瀏覽詳細內容，民眾只需要搜尋「@taiwanjobs」或官方帳號「台灣就業通」就可輕鬆加入好友。

求職 職缺 履歷表 勞動部 徵才活動

