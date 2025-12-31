快訊

華航集團遭爆員工被針對性打壓釀悲劇 桃園勞檢處：已立案調查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市產業總工會今爆料華航集團發生霸凌事件，指華航旗下子公司一名女員工因與母公司員工衝突遭針對性打壓，釀死亡事件（示意圖）。本報資料照片
桃園市產業總工會今爆料華航集團發生霸凌事件，指華航旗下子公司一名女員工因與母公司員工衝突遭針對性打壓，釀死亡事件（示意圖）。本報資料照片

桃園市產業總工會今爆料華航集團發生霸凌事件，指華航旗下子公司一名女員工因與母公司員工衝突遭針對性打壓，釀死亡事件，呼籲該集團落實員工身心調適假，也盼政府單位公正調查。桃園市勞檢處表示，已立案調查霸凌事件，其他責任歸屬也一一釐清中。

桃產總指出，長榮航空10月發生女空服員抱病上班回國後送醫不治事件，華航曾發布新聞呼籲員工安心請病假，但未料華航11月就傳霸凌事件，被霸凌的女員工不僅請假被刁難，班表也很亂，最後引發輕生悲劇。

桃產總表示，航空業頻傳不法侵害及霸凌事件，足證航空業常須輪班超時工作，勞動者常處於高張力、高壓力的工作環境，呼籲政府比照中華電信，推動航空業員工實施3天有薪身心調適假，並從政府有實質控制權的華航作起。

另外，針對職場不法侵害調查，呼籲政府務必公正調查，盡可能還原真相，並告知受害者家屬及工會組織調查結果，避免重蹈覆轍。華航也該研擬不法侵害與霸凌的防治措施，從制度面改革與改善職場環境。

桃園勞檢處表示，市府本月收到民眾陳情，已派員至華航調查釐清。針對員工加班超過40小時情況，已要求華航相關單位今天之前陳述意見，逾時視為放棄，後續將依法裁處。

關於職場霸凌，勞檢處也立案邀請外部專家委員進行調查，目前還在調查程序，但初步確認有違職業安全衛生法情況，恐影響其他員工權益，已限期改善。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

職場霸凌 華航 桃園

