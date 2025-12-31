旅宿業可引進外國技術人力 元旦起上路薪看3.2萬

快訊

中央社／ 台北31日電
明年起外國技術人力將新增旅宿業及商港碼頭貨物裝卸集散工作項目。示意圖。本報資料照片

解決產業缺工，跨國勞動力精進方案115年元旦上路，除製造業雇主替1名本勞加薪新台幣2000元可增聘1名移工外，也開放海外引進旅宿業外國技術人力，起薪最少新台幣3.2萬。

少子化、超高齡社會帶來勞動力結構挑戰，勞動部推動跨國勞動力精進方案，115年元旦上路，包含透過製造業雇主為本國勞工加薪可增加移工名額、擴大外國技術人力來源可從海外引進及鬆綁留用限制等措施，盼能協助企業穩定人力結構等。

其中，明年起外國技術人力將新增旅宿業及商港碼頭貨物裝卸集散工作項目，雇主必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元才可以透過勞動部未來成立的海外延攬中心引進。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國今天表示，旅宿業雇主資格條件為觀光旅館及旅館業，而商港碼頭裝卸業的雇主資格為商港碼頭業，兩者皆無資本額限制。

至於外國人薪資及能力條件部分，除了要求要有技術外，旅宿業外國技術人力起薪3.2萬、商港碼頭貨物裝卸集散工作起薪3.9萬，語言部分也都要求至少要有華語或者是英語能力A2（基礎級）。

蘇裕國也說，海外引進外國技術人力將透過跨國勞動力延攬中心，專責處理引進跨國勞動力招募及 測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱。

另外，為了讓製造業補足基層人力需求，製造業雇主為其聘僱本勞工加薪2000元，每加薪1名本國勞工也可在現有核配名額外多1名移工名額，最高額外增加勞保投保人數的10%。

蘇裕國表示，勞動部後續會進行相關查核工作，若被查到未替本勞加薪，將直接1比1廢除雇主聘僱移工的許可，「違反薪資沒有限期改善的空間」。

而方案也打開現行外國技術人力的配額天花板，取消雇主聘僱外國技術人力的人數，不得超過聘僱移工人數25%規定，讓雇主可全數留用資深移工；只是公司內的藍領、外國技術人力及白領，合計不得超過總員工人數的50%。

根據統計，目前外國技術人力人數已經超過5萬人，蘇裕國表示，外國技術人力相關規定原本都與藍領移工訂在同一法規，但其工作資格、工作年限、生活照顧管理及銜接移民制度等面向都與移工不同，因此將獨立成「外國技術人力工作資格及許可管理辦法」，明年元旦起實施。

蘇裕國也提到，這次同時鬆綁技術人力生活照顧管理及住宿、健康檢查等規範，外國技術人力可自主安排居住場所，讓外國技術人力能有更多自主生活空間，未來雇主在生活照顧管理上由義務照顧責任轉變為勞雇雙方合意協調，也針對已在台逾3年的外國技術人力適度減少健康檢查頻率等。

