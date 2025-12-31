勞動部2026規劃350堂職訓課 補助至少50％費用

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為協助在職勞工提升專業技能，勞動部勞動力發展署所屬各分署於2026年度規劃辦理超過350堂夜間或假日各職類進修課程，並補助至少50％的訓練費用，想「訓」速升級職場競爭力的勞工，必須趕快把握機會。

勞動部舉例，從事空調規劃設計工作超過30年的俊雄，具備深厚的設計專業與扎實經驗，但在與現場工班協調時，卻常被質疑：「你不是現場施作者，你懂什麼！」面對這樣的否定與挑戰，他逐漸意識到，若想真正縮短設計端與施工端的距離，必須讓自己的專業更貼近現場需求。

為了克服這些難題，俊雄主動參加室內配線、工業配線等課程，補強自己在配電領域的知識與技能，更在110年報名參加勞動力發展署高屏澎東分署辦理的冷氣冰箱維修班，並成功取得丙級冷凍空調裝修技術士證。這份努力不僅讓他的技術能力大幅提升，也獲得公司肯定，迎來加薪獎勵。

透過持續學習與取得證照，俊雄明顯感受到現場工班對他的態度有所轉變。工班在面對他的建議與指導時，更願意傾聽，也更加信任他的專業判斷。由於掌握了施工端的技術細節，俊雄在溝通時能精準理解工班的反饋，並能清楚指出設計與現場施作之間的差異。

俊雄不僅能提出合理調整方向，也能給出具體可行的解決方案。如今，俊雄的專業落實在與工班合作的每一個細節中。透過不斷學習與自我提升，他成功化解了過去的溝通隔閡，贏得工班的尊重與信賴，也讓工程品質因此更趨完善。

勞動力發展署各分署依轄區產業發展趨勢，讓在職勞工可依個人需求參加基礎或進階課程，2026年度在職訓練課程已陸續公告及開放報名，歡迎15歲以上、有興趣學習新技能或精進現有技能的在職勞工，把握機會踴躍報名。

