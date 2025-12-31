行動辦公很帥？他嘆幼時幻想變狼狽 網共鳴：在外拿筆電都社畜
人氣插畫家「消極男子MAINASU OTOKO」昨(30)日在Threads分享行動辦公的經驗，「小時候覺得在外面開筆電辦公看起來很帥、很專業，後來自己體驗後，只覺得很煩、很狼狽。」引來近3千名網友按讚，並掀起一場關於「行動辦公」的世代辯論。
不少網友回憶，童年時看見機場、咖啡廳、飯店裡拿著筆電工作的商務人士，總覺得專業又自由，彷彿是「人生勝利組」的象徵，「幻想過突然接到電話，然後一個行雲流水拿出筆電處理覺得帥到不行，長大變成常態只覺得有夠悲哀」，真正輪到自己在高鐵、捷運、遊覽車，甚至廁所、工地、海灘打開筆電時，才發現那不是自由，而是被迫「隨時待命」、不得不在休假中工作的情景，「離開辦公室還在辦公都是很狼狽的。」
有網友一語道破現實：「所謂的行動辦公室，就是把痛苦帶到世界的每個角落。」也有人自嘲，看到別人打字很快很帥，實際上卻是在跟客戶用文字「對罵」。更有上班族分享，在出國員旅、露營、甚至泳池邊仍得處理公事，簡直讓假期名存實亡。
有人還說：「真正的大咖只需要打電話就夠了，拿筆電的都是社畜」，也有人感嘆「在外開電腦，是人生命賤時刻年度前三名」，認為「只有死到臨頭才會在辦公室以外的位置工作」。不少人提到，由於筆電重量、網路不穩、姿勢不良導致腰痠背痛，才驚覺在辦公室吹冷氣、癱在椅子上工作，反而是種幸福。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言