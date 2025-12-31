行動辦公很帥？他嘆幼時幻想變狼狽 網共鳴：在外拿筆電都社畜

人氣插畫家「消極男子MAINASU OTOKO」昨(30)日在Threads分享行動辦公的經驗，「小時候覺得在外面開筆電辦公看起來很帥、很專業，後來自己體驗後，只覺得很煩、很狼狽。」引來近3千名網友按讚，並掀起一場關於「行動辦公」的世代辯論。

不少網友回憶，童年時看見機場、咖啡廳、飯店裡拿著筆電工作的商務人士，總覺得專業又自由，彷彿是「人生勝利組」的象徵，「幻想過突然接到電話，然後一個行雲流水拿出筆電處理覺得帥到不行，長大變成常態只覺得有夠悲哀」，真正輪到自己在高鐵、捷運、遊覽車，甚至廁所、工地、海灘打開筆電時，才發現那不是自由，而是被迫「隨時待命」、不得不在休假中工作的情景，「離開辦公室還在辦公都是很狼狽的。」

有網友一語道破現實：「所謂的行動辦公室，就是把痛苦帶到世界的每個角落。」也有人自嘲，看到別人打字很快很帥，實際上卻是在跟客戶用文字「對罵」。更有上班族分享，在出國員旅、露營、甚至泳池邊仍得處理公事，簡直讓假期名存實亡。

有人還說：「真正的大咖只需要打電話就夠了，拿筆電的都是社畜」，也有人感嘆「在外開電腦，是人生命賤時刻年度前三名」，認為「只有死到臨頭才會在辦公室以外的位置工作」。不少人提到，由於筆電重量、網路不穩、姿勢不良導致腰痠背痛，才驚覺在辦公室吹冷氣、癱在椅子上工作，反而是種幸福。

商品推薦