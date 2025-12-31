快訊

元旦雇主應依法給假給薪 出勤加倍發給工資

中央社／ 台北31日電
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

勞動部今天表示，明天1月1日中華民國開國紀念日為法定休假日，雇主應依法給假並給薪，若雇主徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給。

明天是中華民國開國紀念日（元旦），勞動部今天透過新聞稿指出，依勞動基準法規定，內政部所定應放假紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。

勞動部表示，中華民國開國紀念日為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，雇主若徵得勞工同意在中華民國開國紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給。

勞動部舉例，若元旦當天適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應在其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資也應加倍發給。

勞動部強調，事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表製作建議讓勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。

勞動部表示，中華民國開國紀念日出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。

勞動部 雇主 中華民國

元旦雇主應依法給假給薪 出勤加倍發給工資

勞動部今天表示，明天1月1日中華民國開國紀念日為法定休假日，雇主應依法給假並給薪，若雇主徵得勞工同意在當天出勤，工資應依...

