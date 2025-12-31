聽新聞
0:00 / 0:00
元旦雇主應依法給假給薪 出勤加倍發給工資
勞動部今天表示，明天1月1日中華民國開國紀念日為法定休假日，雇主應依法給假並給薪，若雇主徵得勞工同意在當天出勤，工資應依法加倍發給。
明天是中華民國開國紀念日（元旦），勞動部今天透過新聞稿指出，依勞動基準法規定，內政部所定應放假紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。
勞動部表示，中華民國開國紀念日為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，雇主若徵得勞工同意在中華民國開國紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給。
勞動部舉例，若元旦當天適逢勞工「例假」或「休息日」，雇主應在其他工作日給予勞工補假一天，補假當天性質為國定假日，勞工休假工資照給，如補假當日有出勤，工資也應加倍發給。
勞動部強調，事業單位就國定假日與工作日對調實施進行協商時，相關口頭詢問或書表製作建議讓勞工能夠充分表達意見為佳，減少後續爭議的可能。
勞動部表示，中華民國開國紀念日出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言