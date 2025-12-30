協助更生人…6企業加入「更生事業群」 提供68職位助復歸

為避免更生人出獄後謀職不易、孤立無援，持續遊走社會邊緣，士林地檢署及更生保護會士林分會促成「更生事業群」，今天與世紀鋼鐵結構股份有限公司等6家廠商簽約提供68個職缺，盼能提供友善工作環境，讓更生人擺脫低薪低階工作。

士檢說明，許多更生人出獄後孤立無援，加上低學歷及低技術條件，出獄後就業屢屢碰壁，法務部因此建構「更生事業群」，希望幫助更生人發覺自身潛能，確定職涯定位。

士檢與更保士林分會12月30日與世紀鋼鐵結構股份有限公司、世紀離岸風電設備股份有限公司、世紀樺欣風能股份有限公司、台灣航空貨運承攬股份有限公司、飛行家旅行社股份有限公司及柏克萊文化事業有限公司等6家廠商簽約，提供68個職缺。

法務部長鄭銘謙表示，希望透過與多樣化事業單位合作所成立的「更生事業群」，降低更生人在職場產生的挫敗感，挫折除了要勇敢站起來，還要有貴人相助，感謝企業廠商提供更優質的工作環境。

高檢署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝表示，感謝世紀鋼鐵等6家企業，提供穩定及友善的就業環境給更生人，希望企業持續關懷更生人。

士林地檢署檢察長張云綺表示，肯定企業願意接納更生人，為更生人打造職涯願景，也感謝更保士林分會主任委員謝禎煥積極邀請世紀鋼鐵等6家廠商加入「更生事業群」，讓這些善的種子萌芽，為社會注入正能量。

更生人阿豪在現場分享，他犯案前生活漂泊不定，茫茫未來，看不到生命的出口，出獄後遇到世紀鋼鐵董事長賴文祥，讓他看到一線曙光，重新找回自信，感謝賴董給他機會與舞台；反思不堪的過往，阿豪說，鋼很硬，但能成形，相信人也一樣，不斷向善向上，未來才會有不一樣的人生。

世紀鋼鐵董事長賴文祥說，讓社會多一個好人，比多賺一筆錢更有價值，更生人就像是經過社會冶煉的鋼鐵，給予正確的塑形與支持，就能展現出最堅強的韌性。 士林地檢署及更生保護會士林分會促成「更生事業群」，今天與世紀鋼鐵結構股份有限公司等6家廠商簽約提供68個職缺。圖／士林地檢署提供 法務部長鄭銘謙表示，希望透過與多樣化事業單位合作所成立的「更生事業群」，降低更生人在職場產生的挫敗感。圖／士林地檢署提供

商品推薦