青年職得好評計畫放寬！打工族投保薪資未達最低工資也能申請

為加強協助長期失業或打工族的青年，勞動部勞動力發展署修正「青年職得好評計畫」規定，明年起將放寬適用對象，讓長期從事部分工時工作、且投保薪資未達最低工資的青年，也能獲得政府支持。

發展署說明，自2026年起，除了年滿15歲至29歲青年，未就學、未就業且失業期間連續達6個月以上者，可參加計畫外，青年在失業期間如有參加各項社會保險，且月投保薪資低於勞保或職災保險投保薪資分級表第一級的期間，也可併入失業期間計算，可以申請參加計畫。

發展署進一步指出，參加計畫青年可透過公立就業服務機構提供深度諮詢，並結合職涯測評工具，協助青年提升求職能力、精準媒合工作機會；青年在穩定就業滿3個月後，即可領取3萬元尋職就業獎勵金。

發展署表示，本次放寬規定，青年即使已從事部分工時工作，只要投保薪資低於勞保最低投保薪資標準（明年為2萬9500元），該期間仍可視同失業期間計算；同時，為鼓勵青年探索不同類型的工作與職涯發展路徑，刪除原規定「雇主不得為公營事業單位」的限制，讓青年無論在民營或公營單位就業，只要有投保就業保險皆可適用尋職就業獎勵機制，擴大就業選擇與參與機會。

發展署就服組組長黃巧婷說，目前青年職得好評計畫，每年約服務2、3000人，以2024年為例，總共有3349人申請計畫，完成深度諮詢者3065人，成功就業者2339人，最後穩定就業3個月以上2070人。

發展署說，符合資格且有意參加「青年職得好評計畫」的青年，可至台灣就業通網站(https://job.taiwanjobs.gov.tw)加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，即可備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至就業中心/就業服務站提出申請。

商品推薦