聽新聞
0:00 / 0:00
獨家／華航年終獎金有望再創新記錄、最少平均6.6基數另加計獎金
華航人今年看到年終獎金數字有望繼續嗨！華航（2610）將於1月9日與華航工會進行協商，由於華航前三季的獲利數字已經創下新高記錄，今年是年終獎金不會比去年差，最少是平均6.6基數另加計獎金、平均調薪3%起。
今年華航總理理陳漢銘曾經給員工一封信，期望華航能成為國籍航空最佳的指標，希望所有華航人一起攜手，在競爭激烈的市場環境中，齊心協力、正向積極地邁步向前，一起讓華航這塊金字招牌發光發亮。華航也期許能照顧員工傳達最大誠意，期望1月9日的勞資雙方達成共識，整體年終獎金及調薪幅度有望高於去年。
華航集團在航空客、貨運雙好加持下，累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收 1,549.29 億元，較去年同期增加 2.62 %，累計稅後純益達122.5億元，年增8%，每股盈餘1.81元同締新猷，使得即將要公布的年終獎金也出現想像空間。
華航秉持穩健布局的策略，透過聯航合作擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，拓展轉運商機，打造航空聯盟新局，以新世代機隊引進與跨界合作為雙引擎，推動客貨運合力成長，華航集團累計前十一個月合併營收 1,902.96 億元，較去年同期增加 2.63%，寫下歷史新高。
