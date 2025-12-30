律師身分反成枷鎖？租屋、交友不敢說 她嘆看病都怕「防衛性醫療」

「職業歧視」是否仍存在？近日就有一名網友在Dcard發文，坦言自己明明是律師，卻在生活中屢屢「不敢說出口」。

原PO表示，自己無論是租屋時被房東詢問職業、就醫時被醫師問到工作，甚至是在交友軟體上，都會刻意避開「律師」這個身分。原因在於學生時期曾聽補習班老師提醒，若表明職業是律師，可能會讓房東卻步；就醫時也擔心醫師因身分而採取防衛性醫療，讓原PO更加謹慎。

原PO也點出性別差異帶來的壓力，認為「男律師」常被視為加分條件，但「女律師」卻容易被貼上好強、愛爭辯、離婚會爭產等刻板印象。她更提到，過去在Dcard擇偶版，曾看到有男性開出「拒絕八大、律師、空服員」的條件，讓她感到相當無奈。

因此，原PO發文詢問網友，若不想直接說出職業，大家通常會如何介紹自己的工作，也希望藉此了解外界對特定職業的真實看法。

貼文一經發出便引熱議，「我說我在國稅局，真的被打槍」、「我在臨床聽到律師真的會防衛性醫療」、「跟幾個讀法律的吃飯聊天，很愛打斷別人說話、糾正用詞，從此就能閃就閃」、「我之前遇過的是，女法官說自己是公務人員、女醫師說自己在診所工作，她們都會避談工作的部分」、「我有朋友滑交友看到職業律師，不管多正都會滑掉，是多怕被告」。

也有網友有不同想法，「講律師剛好可以過濾掉惡房東，沒什麼不好」、「不用理那些覺得男律加分、女律扣分的，這種男的本身人品一定不怎麼樣」、「我遇過租房臨時改口說有人先租了，但最後也是遇到好房東，想想也是避掉一個雷啦」。

