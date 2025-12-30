年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

2025即將結束，不少人都有安排出國計畫。一名網友分享，公司只有16名員工，沒想到26日（週五）進辦公室時，竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天一進公司就發現座位空了一大半，超過一半的同事都請假，不過讓他意外的是，主管不僅沒有動怒，還讓他們來上班的人聊天一整天，讓原本可能尷尬的氣氛變得相當輕鬆。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」、「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」、公司部門30人，實際到班的只有7人」、「我們週五請假也是常態」、「我也請假！下週換我同事」。

事實上，行政院人事行政總處已取消「調整上班日為放假日，並補行上班」的規定，全面實施「只補假、不補班」新制，有不少民眾都紛紛自行請假，替自己湊出連續假期。

