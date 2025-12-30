快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司只有16名員工，行憲紀念日隔天進辦公室時，發現竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。示意圖／Ingimage
一名網友分享，公司只有16名員工，行憲紀念日隔天進辦公室時，發現竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。示意圖／Ingimage

2025即將結束，不少人都有安排出國計畫。一名網友分享，公司只有16名員工，沒想到26日（週五）進辦公室時，竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當天一進公司就發現座位空了一大半，超過一半的同事都請假，不過讓他意外的是，主管不僅沒有動怒，還讓他們來上班的人聊天一整天，讓原本可能尷尬的氣氛變得相當輕鬆。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「診所原本應到12至14人，只剩6人來上班，每天忙到暈頭轉向」、「公司只有2個人，同事一次請假7天，結果整間公司只剩我一個人，開心一路上到跨年」、公司部門30人，實際到班的只有7人」、「我們週五請假也是常態」、「我也請假！下週換我同事」。

事實上，行政院人事行政總處已取消「調整上班日為放假日，並補行上班」的規定，全面實施「只補假、不補班」新制，有不少民眾都紛紛自行請假，替自己湊出連續假期。

跨年 辦公室 職場

延伸閱讀

努力也找不到好工作…她嘆「現代小孩很可憐」 兩派網友掀論戰

才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

相關新聞

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

2025即將結束，不少人都有安排出國計畫。一名網友分享，公司只有16名員工，沒想到26日（週五）進辦公室時，竟有9人請假，只剩7人上班，刷新請假紀錄。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

外商Google的員工福利時常令人稱羨。一名男網友發文，稱他在觀看Instagram短影片時，發現一位年紀輕輕的Google員工一天竟然只需工作4小時，好奇詢問網友：「原來Google真的那麼爽嗎？」

勞保條例三讀通過 勞動部：展現確保勞保穩健運作的決心

立法院今（30）日三讀通過「勞工保險條例」第29條、第66條、第69條修正案。勞動部指出，本次修法是為穩定勞工保險基金流...

台鐵114年聯合甄試 4職位正取69名、備取160名「月薪上看逾5.9萬元」

台鐵公司宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處民國114年從業人員聯合甄試，報名時間自今天上午10時至2026年1月12...

AI熱潮勢不可擋、11月工作機會近10萬個 這工作職缺成長76%最亮眼

AI浪潮加速席捲職場，台灣產業對AI人才的需求也快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%...

技職人才收入不輸科技業？ 專家：仍有差距但今非昔比

營造業長期面臨缺工困境，近年各大廠紛紛祭出高薪搶才，第一線技職人員薪資水準明顯拉升。本報「陽光行動」關注營造業人力短缺現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。