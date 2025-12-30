台鐵114年聯合甄試 4職位正取69名、備取160名「月薪上看逾5.9萬元」

台鐵公司宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處民國114年從業人員聯合甄試，報名時間自今天上午10時至2026年1月12日下午5時，預計招募包含第8階助理工程師、助理管理師等4職位，月薪最高上看逾5.9萬元，總計將正取69名、備取160名。

台鐵公司說， 本次將招募「第8階助理工程師、助理管理師」正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為4萬5130元，最高至5萬9210元；「第9階技術員、事務員」正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為4萬2580元，最高至5萬5660元。

「第10階助理站務員、助理事務員」正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為4萬10元，最高至5萬1960元；「第11階服務員」正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為3萬7230元，最高至4萬3750元。

台鐵表示，報名時間自2025年12月30日上午10時至2026年1月12日下午5時，公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利，相關簡章與資訊可至官網或試務報名網站查詢。 台鐵公司宣布資產開發處、附業營運處及北區營運處114年從業人員聯合甄試。圖／台鐵提供

