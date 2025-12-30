明年第1季44%企業徵才 這五大產業最缺人

年關將近，企業啟動年度營運盤點與新年度人力布局。1111人力銀行最新「2026年企業第1季徵才加薪調查」顯示，明年第1季，有44%企業規劃徵才，但比例已低於去年同期的57%。其中，最迫切需求的人力類型，仍以基層執行人力與專業技術人才為主，顯示即便在數位轉型、自動化導入與服務量能維持下，對關鍵人力的依賴並未減輕。

依產業別來看，資訊科技業、建築營造與不動產、餐飲住宿、醫療照護及傳統製造業，為2026年第1季五大求才熱區。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，科技業在AI、高效能運算、資安及半導體先進製程投資帶動下，對研發與系統整合人才需求仍強；而餐飲、服務與製造業，則因缺工已成結構性問題，即使景氣偏保守，仍須維持基本徵才規模。

她指出，AI與數位工具短期內尚難全面取代人力，反而推升企業對「能與科技協作的人才」需求，使具備跨域技能與實務經驗的求職者，在薪資與條件談判上更具籌碼。

在薪資方面，調查顯示，59.8%企業預期2026年第1季將調薪，較去年增加7.3個百分點，平均調幅約4.1%，與去年相當。不過，外在不確定性仍對部分企業形成壓力。調查指出，26.7%企業因景氣不明暫緩調薪，另有27%坦言受對美關稅影響而轉趨保守。

隨明年元月起最低工資調升至月薪29,500元、時薪196元，約34%企業認為成本增加將影響調薪空間，但仍有65.5%企業表示加薪政策不受影響。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，企業未來面臨的關鍵，不只是是否徵才或加薪，而是在有限資源下，找到能與企業共同成長的人才；對求職者而言，與其頻繁轉職，不如盤點自身技能是否能與產業趨勢接軌，累積長期競爭力。

