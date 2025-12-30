AI熱潮勢不可擋、11月工作機會近10萬個 這工作職缺成長76%最亮眼
AI浪潮加速席捲職場，台灣產業對AI人才的需求也快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%的驚人幅度，職務結構也從過去以技術為核心，擴展至例如業務銷售等具備AI素養與商務能力的跨域人才。
根據104人力銀行統計，11月AI相關工作機會9.9萬個，與去年同期7.1萬個相較，增幅高達38%，顯示今年台灣產業導入AI的腳步顯著加快。根據104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上。
觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中於電子資訊/軟體/半導體業，其次則為軟體及網路相關業、批發/零售/傳直銷業；職務類型以軟體/工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業仍持續強化AI核心技術和系統建置實力，值得一提的是，業務銷售人員成為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，與去年同期相較呈現76%的驚人成長，顯示台灣的AI發展已進入商業化擴張期，急需「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，扮演連結技術與市場的關鍵角色。
AI 技能不再是科技職的專屬能力，而是所有職涯發展者的必修課。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘提醒求職者，AI時代的職涯競爭力有三大必備方向，首先是至少精通1至2種AI生產力工具，幫助自己提升工作效能；其次是具備可跨職能使用的技能，例如數據分析、社群經營等幫助自己增加職涯彈性；以及強化資料分析運用與人際溝通協作的能力，確保自己成為能掌握AI、不被取代的關鍵人才。
