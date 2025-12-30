快訊

AI熱潮勢不可擋、11月工作機會近10萬個 這工作職缺成長76%最亮眼

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
面對AI趨勢快速演進，企業搶才白熱化，AI相關工作資訊百花齊放。（路透）
AI浪潮加速席捲職場，台灣產業對AI人才的需求也快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%的驚人幅度，職務結構也從過去以技術為核心，擴展至例如業務銷售等具備AI素養與商務能力的跨域人才。

根據104人力銀行統計，11月AI相關工作機會9.9萬個，與去年同期7.1萬個相較，增幅高達38%，顯示今年台灣產業導入AI的腳步顯著加快。根據104人力銀行《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，因應AI數位轉型發展需求強勁，75%企業願意為具備AI開發技能的人才提供薪資加碼等誘因，平均增幅達9.5%以上。

觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中於電子資訊/軟體/半導體業，其次則為軟體及網路相關業、批發/零售/傳直銷業；職務類型以軟體/工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業仍持續強化AI核心技術和系統建置實力，值得一提的是，業務銷售人員成為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，與去年同期相較呈現76%的驚人成長，顯示台灣的AI發展已進入商業化擴張期，急需「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，扮演連結技術與市場的關鍵角色。

AI 技能不再是科技職的專屬能力，而是所有職涯發展者的必修課。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘提醒求職者，AI時代的職涯競爭力有三大必備方向，首先是至少精通1至2種AI生產力工具，幫助自己提升工作效能；其次是具備可跨職能使用的技能，例如數據分析、社群經營等幫助自己增加職涯彈性；以及強化資料分析運用與人際溝通協作的能力，確保自己成為能掌握AI、不被取代的關鍵人才。

AI

相關新聞

Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

外商Google的員工福利時常令人稱羨。一名男網友發文，稱他在觀看Instagram短影片時，發現一位年紀輕輕的Google員工一天竟然只需工作4小時，好奇詢問網友：「原來Google真的那麼爽嗎？」

AI熱潮勢不可擋、11月工作機會近10萬個 這工作職缺成長76%最亮眼

AI浪潮加速席捲職場，台灣產業對AI人才的需求也快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%...

技職人才收入不輸科技業？ 專家：仍有差距但今非昔比

營造業長期面臨缺工困境，近年各大廠紛紛祭出高薪搶才，第一線技職人員薪資水準明顯拉升。本報「陽光行動」關注營造業人力短缺現...

老闆娘突要員工猜「新鞋價格」！他批太無聊 網分析原因：非炫富

不僅員工需要情緒價值，主管或老闆更加需要。一名男網友發文，稱近日年紀65歲的老闆娘突然要所有員工猜她心買鞋子的價格，由於她平時都穿名牌，因此大家猜的價格都比較高，未料老闆娘最後揭曉謎底，新鞋僅要100元而已，讓原PO直言又夠無聊，對此，有網友猜測老闆娘需要的其實只是情緒價值而已，陪她聊一下天就很開心了。

基本工資明年元旦調高 北市搶頭香徵才薪資最高上看6萬

明年元旦起，基本工資將調為2萬9500元、時薪196元。為協助市民搶先接軌新制，北市就業服務處今起至12月31日，在艋舺...

2030年工作技能39%將改變 華爾街日報的AI未來職場5大預言

過去五年，疫情、混合辦公、心理健康意識抬頭已徹底改變職場生態。但《華爾街日報》指出，真正的巨變才剛開始——未來二十年，AI將重新定義工作本質、管理模式與人才價值。

