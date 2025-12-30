Google一天上班4小時？他驚訝喊爽 內行揭真相：外商工時碎片化

外商Google的員工福利時常令人稱羨。一名男網友發文，他在觀看Instagram短影片時，發現一位年紀輕輕的Google員工一天竟然只需工作4小時，好奇詢問：「原來Google真的那麼爽嗎？」對此，有內行人透露Google有很多跨時區會議，不會強制你到辦公室，但「不代表工時少」，不少人半夜還要開會。

一名男網友在Dcard發文，表示近期在滑Reels（Instagram上的短影片）時，發現有一位看似剛入職的Google年輕員工，從早上11點進公司拉花、12點工作到1點、2點再做到6點就下班了，實際工作時間大概4小時而已，忍不住詢問：「原來Google真的那麼爽嗎？」

此文一出，不少內行網友透露，雖然看似僅工作4小時，但有跨時區會議，工作並不少，「Google之所以這麼彈性是因為很多跨時區會議，不強求你幾點一定要到辦公室，所以很多人在辦公室的時間很少，但不代表工時很少，不少人凌晨2點要開會」、「進公司前可能是7點跟美國開會，工作到10:30出門，11:00到公司，6點回家也是繼續弄到10點」。

也有網友分享自身工作的實例，「之前在裡面、現在在另一間MAG7，只能說外商的工時都是碎片化的，下班不代表就不用工作」、「我是印度商外包，我對的Googler一週要進辦公室兩三天，還要加班，我是全遠端+幾乎不用加班」、「我在辦公室的時間也差不多這樣，但有些人半夜或是一早要開會，晚一點進辦公室」。

更有網友質疑外商公司在做「美化」宣傳，「所謂的大外商，跟朋友們聊起來，感覺就是用各種營銷手法美化公司，但入職後的體感頂多就是行政部門比較會提供情緒價值，給面子」、「國軍的廣告也是做成這樣的」。

