技職人才收入不輸科技業？ 專家：仍有差距但今非昔比

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
營造業長期面臨缺工困境，近年各大廠紛紛祭出高薪搶才，第一線技職人員薪資水準明顯拉升。記者張策／攝影
營造業長期面臨缺工困境，近年各大廠紛紛祭出高薪搶才，第一線技職人員薪資水準明顯拉升。本報「陽光行動」關注營造業人力短缺現象，稍具規模的營造廠，現場工程師經驗不拘，起薪已達5萬6000元；具備2年以上經驗的大地技師，月薪更有機會突破10萬元。學界指出，雖然仍難與台積電等科技業龍頭相比，但已屬相當不錯的待遇，技職領域同樣有機會出人頭地。

陽明交大土木系教授單信瑜表示，近兩年在缺工壓力下，營造業現場工程師的起薪確實明顯提高，不論是技職科大或一般大學相關科系畢業，即使沒有實務經驗，起薪多落在5萬元以上，且近年薪資成長速度相對過去更快。不過，他也指出，這波薪資調升主要集中在第一線現場工作，顧問公司等以內業、設計為主的職務，薪資成長幅度相對有限。

單信瑜指出，現場工程師薪資上調，並非因為工作責任或風險增加，而是長期缺工所反映的市場結果；營造業向來工時長、責任重、風險高，這些條件並未改變。他直言，即使取得土木技師執照，年薪約百萬至120萬元，與科技業相比仍有不小差距，整體而言營造業技職人才的薪資「仍偏低」。在專業門檻高、工作強度大的情況下，薪資吸引力不足，正是營造業缺工持續存在的重要原因之一。

土木技師公會理事長丘達昌也指出，以目前市場行情來看，相關科系畢業的新鮮人投入營造工程現場，起薪約落在5萬至6萬元之間，工作2、3年後月薪提升至6萬元以上並不困難；若進一步取得國家核發的專業證照，月收入確實可以突破10萬元。不過他強調，這樣的高薪主要集中在具備證照、且需承擔法定責任的專業人才，並非所有工程從業人員都能達到。

丘達昌表示，若未取得專業證照，即使是相關科系畢業，薪資多半仍落在6萬至8萬元之間，與持證者存在明顯差距。他也直言，整體來看，營造與工程技職人才的薪資水準，與高科技產業相比仍有相當落後，所謂「高薪」其實是少數具備證照與專業能力者的市場反映；在工時長、工作環境辛苦且具一定風險的前提下，目前的薪資水準，仍難完全與其付出成正比。

薪資 營造業

