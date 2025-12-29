老闆娘突要員工猜「新鞋價格」！他批太無聊 網分析原因：非炫富

不僅員工需要情緒價值，有時主管或老闆更加需要。一名男網友發文，稱近日65歲的老闆娘突然要所有員工猜她新買鞋子的價格，由於她平時都穿名牌，因此大家猜的價格都比較高，未料老闆娘最後揭曉謎底，新鞋僅要100元而已，讓原PO直言有夠無聊。對此，有網友猜測老闆娘需要的其實只是情緒價值而已，陪她聊一下天就很開心了。

一名男網友在Dcard發文，表示他公司的老闆娘年紀約65歲，有天工作到一半，忽然要所有員工站起來看她新買的鞋子，並請所有人猜鞋子的價格。由於她平日都穿名牌衣物，因此猜的金額大多都在1萬元以上，最後她笑了笑，說沒那麼貴，她是在跳蚤市場買的，「只要100元而已」。

原PO描述，資深的員工開始讚美她，說鞋子很美很合適，他則對老闆娘此舉感到很不解，覺得很無聊，詢問網友「這行為的意義是啥？」，老闆娘此前從來沒做過這種無聊的行為。

此文一出，不少網友認為老闆娘其實只是想要聊聊天而已，「老人家寂寞需要陪伴跟情緒價值而已，別太在意，這點小事跟一堆職場鬼故事比起來真的完全不算什麼」、「看起來不是要炫富，給她滿滿的情緒價值她就很開心了」、「不用想那麼多，她就只是跟大家聊聊天而已」、「想得到情緒價值而已」。

也有網友提出其他猜測，「如果平常沒這樣做（不是愛人捧的那類），可能只是老人家好奇大家的想法而已吧，就當社交」、「服從性測試？」、「在考驗你的臨場反應以及求生欲」。

