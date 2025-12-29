快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

老闆娘突要員工猜「新鞋價格」！他批太無聊 網分析原因：非炫富

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友說某天老闆娘突然要員工猜她新鞋的價格，直言有夠無聊。圖／ingimage
一名男網友說某天老闆娘突然要員工猜她新鞋的價格，直言有夠無聊。圖／ingimage

不僅員工需要情緒價值，有時主管或老闆更加需要。一名男網友發文，稱近日65歲的老闆娘突然要所有員工猜她新買鞋子的價格，由於她平時都穿名牌，因此大家猜的價格都比較高，未料老闆娘最後揭曉謎底，新鞋僅要100元而已，讓原PO直言有夠無聊。對此，有網友猜測老闆娘需要的其實只是情緒價值而已，陪她聊一下天就很開心了。

一名男網友在Dcard發文，表示他公司的老闆娘年紀約65歲，有天工作到一半，忽然要所有員工站起來看她新買的鞋子，並請所有人猜鞋子的價格。由於她平日都穿名牌衣物，因此猜的金額大多都在1萬元以上，最後她笑了笑，說沒那麼貴，她是在跳蚤市場買的，「只要100元而已」。

原PO描述，資深的員工開始讚美她，說鞋子很美很合適，他則對老闆娘此舉感到很不解，覺得很無聊，詢問網友「這行為的意義是啥？」，老闆娘此前從來沒做過這種無聊的行為。

此文一出，不少網友認為老闆娘其實只是想要聊聊天而已，「老人家寂寞需要陪伴跟情緒價值而已，別太在意，這點小事跟一堆職場鬼故事比起來真的完全不算什麼」、「看起來不是要炫富，給她滿滿的情緒價值她就很開心了」、「不用想那麼多，她就只是跟大家聊聊天而已」、「想得到情緒價值而已」。

也有網友提出其他猜測，「如果平常沒這樣做（不是愛人捧的那類），可能只是老人家好奇大家的想法而已吧，就當社交」、「服從性測試？」、「在考驗你的臨場反應以及求生欲」。

職場 老闆娘 情緒價值 炫富 社交

延伸閱讀

職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

剛考上公職就做不下去！她怨工作量5倍天天加班 內行人建議：改受訓制

努力也找不到好工作…她嘆「現代小孩很可憐」 兩派網友掀論戰

相關新聞

基本工資明年元旦調高 北市搶頭香徵才薪資最高上看6萬

明年元旦起，基本工資將調為2萬9500元、時薪196元。為協助市民搶先接軌新制，北市就業服務處今起至12月31日，在艋舺...

老闆娘突要員工猜「新鞋價格」！他批太無聊 網分析原因：非炫富

不僅員工需要情緒價值，主管或老闆更加需要。一名男網友發文，稱近日年紀65歲的老闆娘突然要所有員工猜她心買鞋子的價格，由於她平時都穿名牌，因此大家猜的價格都比較高，未料老闆娘最後揭曉謎底，新鞋僅要100元而已，讓原PO直言又夠無聊，對此，有網友猜測老闆娘需要的其實只是情緒價值而已，陪她聊一下天就很開心了。

2030年工作技能39%將改變 華爾街日報的AI未來職場5大預言

過去五年，疫情、混合辦公、心理健康意識抬頭已徹底改變職場生態。但《華爾街日報》指出，真正的巨變才剛開始——未來二十年，AI將重新定義工作本質、管理模式與人才價值。

麥當勞CEO：如果不怕傷到你的自尊心 我給你1句職涯建議

現年57歲的麥當勞執行長克里斯．坎普斯基（Chris Kempczinski）最近上傳了一則IG短影片，標題寫道：來自麥當勞CEO嚴厲的愛。

下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

政府留用公職專業人員政策，今年6月發給獸醫不開業獎金，明年2月1日28名薦任技正等職等調高，以致下屬薪水較高，甚至職等反...

努力也找不到好工作…她嘆「現代小孩很可憐」 兩派網友掀論戰

一名女網友分享，現代年輕人其實很可憐，不僅職場穩定度遠不如從前，社會結構也越來越仰賴背景、人脈與資源，早已不是單靠努力就能翻身的時代。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。