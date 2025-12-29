基本工資明年元旦調高 北市搶頭香徵才薪資最高上看6萬
明年元旦起，基本工資將調為2萬9500元、時薪196元。為協助市民搶先接軌新制，北市就業服務處今起至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。
北市勞動局表示，本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。
其中，多家企業均為友善職場得獎廠商，欲網羅人才雖多為基層職缺，但同享企業所提供友善措施及福利，搭配升遷留才制度，未來加薪空間可以期待。摩斯漢堡儲備幹部3萬6000元起、正職人員3萬3000元；三商餐飲儲備幹部3萬5000元起、門市服務人員3萬2000元起。
另外，YouBike微笑單車調度與維護專員3萬7100元起、夜班／大夜班4萬3100元起；棋勝汽車集團行政總機3萬2000元起、社群行銷專員3萬4000元起、維修技師3萬8000元起；四正勤居家長照照顧服務員3萬3000元起；宗展居家照顧督導員3萬5000-60000元，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3.6萬以上。
至於學生打工族，寒假即將到來，想找短期打工或彈性工時，家樂福內湖店與三民站特別釋出26個寒假短期職缺，包含營運服務、收銀、網購理貨、食品技術等。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言