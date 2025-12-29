基本工資明年元旦調高 北市搶頭香徵才薪資最高上看6萬

明年元旦起，基本工資將調為2萬9500元、時薪196元。為協助市民搶先接軌新制，北市就業服務處今起至12月31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。

北市勞動局表示，本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。

其中，多家企業均為友善職場得獎廠商，欲網羅人才雖多為基層職缺，但同享企業所提供友善措施及福利，搭配升遷留才制度，未來加薪空間可以期待。摩斯漢堡儲備幹部3萬6000元起、正職人員3萬3000元；三商餐飲儲備幹部3萬5000元起、門市服務人員3萬2000元起。

另外，YouBike微笑單車調度與維護專員3萬7100元起、夜班／大夜班4萬3100元起；棋勝汽車集團行政總機3萬2000元起、社群行銷專員3萬4000元起、維修技師3萬8000元起；四正勤居家長照照顧服務員3萬3000元起；宗展居家照顧督導員3萬5000-60000元，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3.6萬以上。

至於學生打工族，寒假即將到來，想找短期打工或彈性工時，家樂福內湖店與三民站特別釋出26個寒假短期職缺，包含營運服務、收銀、網購理貨、食品技術等。

