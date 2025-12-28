2030年工作技能39%將改變 華爾街日報的AI未來職場5大預言

摘要 《華爾街日報》訪問五位職場專家，解析AI如何重塑未來工作，這5大趨勢將決定誰能在AI時代勝出。

過去五年，疫情、混合辦公、心理健康意識抬頭已徹底改變職場生態。但《華爾街日報》指出，真正的巨變才剛開始——未來二十年，AI將重新定義工作本質、管理模式與人才價值。

根據世界經濟論壇最新發布的《2025未來工作報告》，全球宏觀趨勢預計在2030年前將創造1.7億個新工作；但同時間，有9,200萬個職位將被取代而消失。企業更預期，到了2030年，職場所需的關鍵技能將有39%發生改變。

面對這波轉型，員工與雇主都必須建立新思維。《華爾街日報》為此訪問五位職場專家，勾勒未來工作的真實樣貌。

數據化管理更極致：AI讓「何時工作效率最高」一覽無遺

前人資軟體平台Lattice首席人資長Cara Brennan Allamano指出，AI將取代僅靠問卷的管理方式，透過即時數據分析工作節奏、協作關係與產出品質。

AI系統可能發現某位業務員在下午3點15分到晚上7點效率最高，而身在葡萄牙分公司的同事則在另一時段表現最佳，進而依據每個人的生理節奏安排工作流程。「目前許多企業正建立AI治理機制保護員工隱私，一旦基礎到位，工作樣貌將完全不同。」

勞動力萎縮：企業必須從「用人」轉向「育才」

前嬌生集團首席人資長Peter Fasolo警告，歐美與日本勞動人口減少、年輕世代縮水，迫使企業投資技能導向培訓，而非只看學歷。

「公司將成為教室。」他強調，想與員工建立永續關係的企業，必須從交易思維轉為投資模式：「我們投資你的技能，讓你在專業領域保持競爭力。」

人機共事：管理階層被壓平，領導力重新定義

全球顧問公司Korn Ferry副董事長Alan Guarino預測，25年後AI會接管整個職務，但也將解放人類去做更高階的批判與創意決策。

中階主管將成為歷史遺跡，領導者將直接管理「人類與智慧系統的協作」。但面對面互動反而更顯珍貴。「情緒智商仍是領導者的關鍵差異，能結合同理心與科技敏銳度的人，才能形塑未來。」

零工經濟升級：個人能力被AI放大

顧問公司Mercer全球轉型服務負責人Ravin Jesuthasan指出，AI進展讓自由接案者掌握前所未有的優勢。

企業客戶常因授權費考量只能使用如微軟Copilot的工具，但自由接案者可選用OpenAI、Google或Anthropic全套服務，往往擁有比企業內部更強大的技術武器。

通才崛起：會連結、能行動的人最吃香

管理專家Gary Neill觀察，工作本質正從「規劃預測」轉向「敏捷應變」。企業將減少策略規劃、營運分析等職位，增加情境模擬、變革推動等新角色。未來需要的是能跨組織孤島工作、展現創意解題能力的通才。

這五大趨勢揭示：AI時代的贏家，不是被取代最少的人，而是最懂得與機器協作、持續學習、快速應變的人。無論你是員工或雇主，現在就該重新定義「工作」這件事。

資料來源：WSJ、世界經濟論壇

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文有情商、懂連結，將成最強技能！華爾街日報的AI未來職場5大預言》

