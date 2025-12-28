快訊

麥當勞CEO：如果不怕傷到你的自尊心 我給你1句職涯建議

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
麥當勞。 路透
麥當勞。 路透

摘要

麥當勞執行長Chris Kempczinski在Instagram發表了一則被瘋傳的短影音，他強調沒有人比你自己更在乎你的職涯，強調在經濟挑戰下保持自立自強的重要性。

現年57歲的麥當勞執行長克里斯．坎普斯基（Chris Kempczinski）最近上傳了一則IG短影片，標題寫道：來自麥當勞CEO嚴厲的愛。

職涯主導權在你手裡

對年輕世代，坎普斯基直言不諱地說：「如果我不怕傷到你自尊心，我會給你一條職業建議，那就是『沒人比你更在乎你的職涯』，你必須主動去創造機會。」

他強調，就算你遇到了優秀的上司或導師，也很少有人會「真正替你著想、確保你得到你想要的機會」，所以不要坐等別人替你「安排未來」，也不要總是期待有人會提拔你，甚至替你「找到人生方向」。

計劃趕不上變化，唯有行動能翻轉職涯

坎普斯基16歲開始在餐廳洗碗，這成為了他的職涯起點，往後30年，他一步步累積工作經驗，待過寶潔（P&G）和百事可樂等大公司，最終在2019年，從地區總裁升遷為執行長。

一路走來，他明白沒有人的職涯能照著計劃走，坎普斯基年輕時最想成為一名職業足球員，但他很早就意識到，自己沒有運動員的天賦。他沒有繼續等待奇蹟發生，轉而從餐飲業基層做起，這條路卻反而讓他更懂人、了解顧客需求，且更理解組織運作模式。

他再三強調：「沒有人會像你自己那樣在乎你的職涯發展。」當一名員工過度期待被保護、被安排，其實也同時放棄了為自己人生的主導權。

放下自尊，把專注力留給成長

蘋果創辦人史蒂夫‧賈伯斯（Steve Jobs）也曾公開說：「我喜歡和聰明的人共事，因為不用擔心傷到他們的自尊。」

這句話聽起來刺耳，卻點出一個成熟職場人共有的特質：他們不把自尊放在反饋之前，而是把成長放在情緒之前。

它同時也說明了優秀的人不會把精力浪費在「愛面子」上，他們會專注在工作上，就事論事，不讓個人情緒影響工作。

這與坎普斯基的論點，異曲同工。畢竟要主動爭取機會，需要不怕丟臉的勇氣；主動學習特定知識，需要一定程度的「不恥下問」。因為心態成熟、不在乎面子，才能放下身段、採取行動、提升自己、證明價值。

公司需要能承擔責任的人

當坎普斯基提醒年輕求職者「沒有人會永遠替你撐腰」時，並不是要否定努力背後的價值，只是道出許多主管心中難以啟齒的現實：組織真正需要的，不是需要被照顧情緒的人，而是能實際承擔責任的人。

賈伯斯「不用在乎聰明人的自尊」也代表一種信任——信任員工有足夠的心理強度，能把殘酷的真話聽完，並轉化為行動力。

在混亂與探索中，鍛鍊團隊決策力

作為主管，最常掉入一種陷阱：「我該告訴員工下一步該怎麼做嗎？」而這種「主動提供答案」的領導，往往讓團隊習慣「被動等待」。

《富比世》點出，優秀的領導人，會營造出一種自己不知道答案的環境，他們確定好想達成的目標，接著讓員工自由探索各種方式，去達到這個目標，他們保持好奇心擁抱這充滿可能的混亂，讓員工在混亂中學會勇敢做決策的能力，這種冒險精神往往最能產出突破性的想法。

在不穩定已成為常態的年代，真正拉開差距的，從來不是背景或運氣，而是你是否願意在機會來臨前，主動為自己做出選擇。

現年57歲的麥當勞執行長克里斯．坎普斯基（Chris Kempczinski）。 法新社
現年57歲的麥當勞執行長克里斯．坎普斯基（Chris Kempczinski）。 法新社

資料來源：CNBC、WPN、Fortune

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文麥當勞CEO：如果我不怕傷到你的自尊心，我會給你「這一句」職涯建議

