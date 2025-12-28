陪產假請滿被扣加給 中華郵政補發148人

快訊

中央社／ 台北28日電

陪產檢及陪產假自111年從5天增為7天，中華郵政有員工請假後發現，加給有少領的狀況。中華郵政表示，基於維護員工權益，將補發加給，預估補發148人、共約新台幣23萬餘元。

陪產檢及陪產假於111年從5天增加為7天，但由於中華郵政規定並未修正，導致員工因請休陪產檢及陪產假超過5天，無法領取全月的駕駛加給。

對此，中華郵政表示，陪產檢及陪產假給予全薪並無扣薪，員工若兼任駕駛工作，則核給兼任駕駛加給；前述加給是按實際兼任駕駛天數核給，如全月未實際兼任駕駛天數少於5天者，從寬核給全月金額。

中華郵政指出，與中華郵政工會於111年底召開會議，雙方決議將陪產檢及陪產假自112年起不計入未實際兼任駕駛天數；由於近期有同仁反映應溯至111年1月起實施，經再檢視性別平等工作法第15條已於111年1月18日修正施行，將陪產檢及陪產假由5天增加為7天，基於維護員工權益，將補發兼任駕駛加給差額。

中華郵政說，補發作業預估補發人數148人，補發金額約23萬8108元。

中華郵政 性別平等

