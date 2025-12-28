快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

聽新聞
0:00 / 0:00

下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府修正編制，明年2月1日薦任技正等28個調高職等。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府修正編制，明年2月1日薦任技正等28個調高職等。記者范榮達／攝影

政府留用公職專業人員政策，今年6月發給獸醫不開業獎金，明年2月1日28名薦任技正等職等調高，以致下屬薪水較高，甚至職等反而變得更高，也惹來「何苦當主管」的議論。

苗栗縣政府目前有14名公職獸醫，18鄉鎮市有10人，中央考量獸醫防疫、動保等工作繁重、責任大，今年6月起要求地方發給不開業獎金，明年繼續埋單，獸醫6、7職等2萬400元，8、9職等2萬7000元，而縣府科長、公所主管加給，7750元至1萬10元，加上俸點、本俸，獸醫每月的薪資7萬5560元至11萬2090元，科長薪資7萬1460元至9萬5100元。

部分鄉鎮市長為課長抱屈，並向縣府反映，鄉鎮市公所獸醫大部分的防疫、動保工作，都回歸苗栗縣動物保護防疫所，課長綜理各種業務，工作量繁重，還要負責任，薪水比不上獸醫，情何以堪？

不過，也有部分公所認為獸醫具有專業，要求辦理畜產業務及畜情調查、農情調查及其他農業調查、動植物防疫、病蟲害防治、農業天然災害、農業普查，及其他交辦交辦事項，業務其實不輕鬆，不開業獎金留人，不流失到民間執業。

此外，苗栗縣政府配合考試院，提案縣議會審查通過編制修正案，明年2月1日生效，影響28個編制，包括現有技正22名，原為薦任第8職等，調高薦任第8至第9職等，其中7人得列簡任第10職等；社會工作督導3名，原為薦任第8職等，調高薦任第8職等至第9職等；高級分析師2名，原為薦任第7職等至第8職等，調高薦任第8職等至第9職等；分析師1名，原為薦任第7職等，調高薦任第7職等至第8職等。

縣府65名科長薦任第8職等至第9職等，原下屬的技正、社工督導，改列同職等，甚至有10職等簡任技正，有些科長認為影響領導統御，且事權不相當，縣府則回應，科長有主管加給，也為政策執行負責，職務會更有成就感。

獸醫 主管

延伸閱讀

剛考上公職就做不下去！她怨工作量5倍天天加班 內行人建議：改受訓制

才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住

新北動保、防疫表現亮眼 農業部4項評鑑奪全國第一

當年公職正熱！她畢業進「不穩定科技業」 10幾年後年薪高3倍

相關新聞

下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

政府留用公職專業人員政策，今年6月發給獸醫不開業獎金，明年2月1日28名薦任技正等職等調高，以致下屬薪水較高，甚至職等反...

努力也找不到好工作…她嘆「現代小孩很可憐」 兩派網友掀論戰

一名女網友分享，現代年輕人其實很可憐，不僅職場穩定度遠不如從前，社會結構也越來越仰賴背景、人脈與資源，早已不是單靠努力就能翻身的時代。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

剛考上公職就做不下去！她怨工作量5倍天天加班 內行人建議：改受訓制

公職向來被視為穩定工作的選項之一，但實際情況未必如想像中輕鬆。一名女網友分享，近期剛考上六都公務員，到職不久就被分派大量業務，一口氣接下5個計畫，還得在年底前完成所有資料，讓她直呼根本踩到「屎缺」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

AI催生多少未來工作？解說員、選擇師、訓練師 潛力職缺大爆發

AI正在重塑職場格局，不僅催生AI數據標註員、前線部署工程師等新興職位，未來幾年也可能出現AI解說員、AI選擇師、AI訓練師等潛在角色。本文解析這些現有與潛在職位的技能需求及職涯機會，幫助企業與個人掌

租稅優惠上路 逾3萬名中小企業員工可望加薪

中小企業規模再創高，政策加碼撐腰加薪擴編。經濟部26日發布「2024年中小企業白皮書」，2024年國內中小企業家數突破1...

才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住

不少人將通過高普考、進入公職視為人生穩定的象徵，認為只要撐過考試，就能換來相對有保障的職涯。然而，實際踏入公部門後，職場環境卻常被形容為「一言難盡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。