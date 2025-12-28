下屬比主管薪水還要高 中央留用公職專業人員新制惹爭議

政府留用公職專業人員政策，今年6月發給獸醫不開業獎金，明年2月1日28名薦任技正等職等調高，以致下屬薪水較高，甚至職等反而變得更高，也惹來「何苦當主管」的議論。

苗栗縣政府目前有14名公職獸醫，18鄉鎮市有10人，中央考量獸醫防疫、動保等工作繁重、責任大，今年6月起要求地方發給不開業獎金，明年繼續埋單，獸醫6、7職等2萬400元，8、9職等2萬7000元，而縣府科長、公所主管加給，7750元至1萬10元，加上俸點、本俸，獸醫每月的薪資7萬5560元至11萬2090元，科長薪資7萬1460元至9萬5100元。

部分鄉鎮市長為課長抱屈，並向縣府反映，鄉鎮市公所獸醫大部分的防疫、動保工作，都回歸苗栗縣動物保護防疫所，課長綜理各種業務，工作量繁重，還要負責任，薪水比不上獸醫，情何以堪？

不過，也有部分公所認為獸醫具有專業，要求辦理畜產業務及畜情調查、農情調查及其他農業調查、動植物防疫、病蟲害防治、農業天然災害、農業普查，及其他交辦交辦事項，業務其實不輕鬆，不開業獎金留人，不流失到民間執業。

此外，苗栗縣政府配合考試院，提案縣議會審查通過編制修正案，明年2月1日生效，影響28個編制，包括現有技正22名，原為薦任第8職等，調高薦任第8至第9職等，其中7人得列簡任第10職等；社會工作督導3名，原為薦任第8職等，調高薦任第8職等至第9職等；高級分析師2名，原為薦任第7職等至第8職等，調高薦任第8職等至第9職等；分析師1名，原為薦任第7職等，調高薦任第7職等至第8職等。

縣府65名科長薦任第8職等至第9職等，原下屬的技正、社工督導，改列同職等，甚至有10職等簡任技正，有些科長認為影響領導統御，且事權不相當，縣府則回應，科長有主管加給，也為政策執行負責，職務會更有成就感。

