努力也找不到好工作…她嘆「現代小孩很可憐」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，現代年輕人其實很可憐，不僅職場穩定度遠不如從前，社會結構也越來越仰賴背景、人脈與資源，早已不是單靠努力就能翻身的時代。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，現代年輕人其實很可憐，不僅職場穩定度遠不如從前，社會結構也越來越仰賴背景、人脈與資源，早已不是單靠努力就能翻身的時代。貼文一出後，引起不少網友共鳴。

這名女網友在Dcard以「出生在現代的孩子真的很可憐」為題，指出近期觀察下來發現，現在的就業環境與過去相比明顯惡化，不少公司動輒裁員、資遣，工作安全感大幅下降；反觀早期職場，資遣並非普遍現象，員工往往能在同一份工作中待上很長一段時間。

這名女網友進一步說明，像是清潔人員、洗碗工等職務，多半是年輕人不願意選擇的工作，但近年卻有越來越多青年投入，顯示工作選擇空間正在被壓縮，若家庭缺乏資產或穩定經濟基礎，是否生育確實需要更加審慎，因為長期為金錢爭執，對孩子的成長並非好事，也讓她感嘆「現在的社會已經不是靠努力就能找到不錯的工作了，需要人脈跟資源，窮人找工作真的很不容易」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「以前可能只需要努力就夠了，現在需要正確的努力加上天賦，才能過得比較好，大家自求多福吧」、「現在就業環境確實比較糟糕，窮人翻身的點比以前更少」、「就是簡單的一句話，以前選擇很少機會很多，現在選擇很多機會很少」、「是現今社會的寫照」、「以前工作都很單純，現在都講求效率」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「妳真的有找工作嗎？現在一堆缺工，都被科技業搶走了，連科技業也缺人」、「相不相信每個世代的當下都覺得自己是最悲慘的」、「現在的就業環境比以前好太多了，一大堆產業缺工，高科技高薪工程師也不例外」、「現在是失業率越來越低，各行各業都大缺工」、「現在的環境比2、30年前好非常多欸，又一個不經世事、沒社會化的人在高談闊論」。

資遣 窮人 職場 年輕人

