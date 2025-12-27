剛考上公職就做不下去！她怨工作量5倍天天加班 內行人建議：改受訓制
公職向來被視為穩定工作的選項之一，但實際情況未必如想像中輕鬆。一名女網友分享，近期剛考上六都公務員，到職不久就被分派大量業務，一口氣接下5個計畫，還得在年底前完成所有資料，讓她直呼根本踩到「屎缺」。
⭐2025總回顧
這名女網友在Dcard以「剛考進去就做不下去」為題，指出自己今年通過高普考，10月底報到、11月底正式接手工作，為了趕在年底前完成廠商請款與核銷流程，必須整理5個計畫一整年的請款資料。更崩潰的是，交接人已經離職，其他前輩手上都只接1個計劃，讓她心理相當不平衡，直呼根本踩到「屎缺」。
貼文一出後，不少網友都表示「感同身受啊，老人都不知道在幹嘛，事情一直往新人頭上堆」、「我也是天天加班到晚上9至10點，東西用不完還帶回家繼續弄，假日也沒辦法好好休息，已打算離開了」、「公家機關又不能拿妳怎麼樣，上司罵你就錄音，甚至跟他對罵也沒關係，反正妳都要離職了，不幹的人最大，而且只能記大過而已，最多不過資遺」、「直接準時下班，讓事情爆開來 要有骨氣一點」、「責任感太強，國家對我們的態度不值得這樣」。
此外，也有網友建議「公職要不要用受訓制度好了！台灣的學、考、訓、用感覺很脫節，考上的未必能適應，能適應的又未必能考上」、「學是一回事，考又是一回事；訓是一回事，用更是一回事了，公務體系何時可以改革，改成因材施教？」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言