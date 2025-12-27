快訊

剛考上公職就做不下去！她怨工作量5倍天天加班 內行人建議：改受訓制

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期剛考上六都公務員，到職不久就被分派大量業務，一口氣接下5個計畫，還得在年底前完成所有資料，讓她直呼根本踩到「屎缺」。示意圖/Ingimage
公職向來被視為穩定工作的選項之一，但實際情況未必如想像中輕鬆。一名女網友分享，近期剛考上六都公務員，到職不久就被分派大量業務，一口氣接下5個計畫，還得在年底前完成所有資料，讓她直呼根本踩到「屎缺」。

這名女網友在Dcard以「剛考進去就做不下去」為題，指出自己今年通過高普考，10月底報到、11月底正式接手工作，為了趕在年底前完成廠商請款與核銷流程，必須整理5個計畫一整年的請款資料。更崩潰的是，交接人已經離職，其他前輩手上都只接1個計劃，讓她心理相當不平衡，直呼根本踩到「屎缺」。

貼文一出後，不少網友都表示「感同身受啊，老人都不知道在幹嘛，事情一直往新人頭上堆」、「我也是天天加班到晚上9至10點，東西用不完還帶回家繼續弄，假日也沒辦法好好休息，已打算離開了」、「公家機關又不能拿妳怎麼樣，上司罵你就錄音，甚至跟他對罵也沒關係，反正妳都要離職了，不幹的人最大，而且只能記大過而已，最多不過資遺」、「直接準時下班，讓事情爆開來 要有骨氣一點」、「責任感太強，國家對我們的態度不值得這樣」。

此外，也有網友建議「公職要不要用受訓制度好了！台灣的學、考、訓、用感覺很脫節，考上的未必能適應，能適應的又未必能考上」、「學是一回事，考又是一回事；訓是一回事，用更是一回事了，公務體系何時可以改革，改成因材施教？」。

離職 高普考 公務員 加班

