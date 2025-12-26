租稅優惠上路 逾3萬名中小企業員工可望加薪

中小企業規模再創高，政策加碼撐腰加薪擴編。經濟部26日發布「2024年中小企業白皮書」，2024年國內中小企業家數突破171.6萬家，再寫歷年新高，就業人數達919.4萬人，占全國就業人數79.29%，等於每10名就業者中，就有近8人在中小企業服務。

白皮書指出，2024年中小企業家數占全體企業比重達98.87%；全年銷售金額31.1兆元，占整體企業銷售額51.99%，年增8.05%。其中，內銷金額27.9兆元，占比接近九成，顯示中小企業仍以內需市場為主要支撐。

就新設企業觀察，2024年1年內新設中小企業約11萬家，較前一年減少3.54%，但銷售額達3,258億元，年增592億元，反映新創企業雖家數略減，但經營規模與產值持續擴大。

經濟部中小及新創企業署主秘李佳瑾表示，《中小企業發展條例》修法後，政府提供增僱員工與員工加薪的租稅優惠，截至目前已有1,366家企業申請，加薪員工達31,769人。

除租稅優惠外，政府亦提供「為員工加薪」的企業有額外信用保證額度，其中，融資1,000萬元以下案件，保證成數可達9至9.5成，1,000萬元以上亦可超過8至9成，保證手續費費率僅0.1%。李佳瑾指出，相關方案申請家數達2,787家，累計融資金額82億元，加薪員工約1.7萬人，平均加薪幅度為9.6%。

為協助中小企業因應景氣波動，經濟部也啟動「雨天擴大撐傘」措施，包括舊貸展延6個月至明年底、新貸案件加速審查，以及線上系統即時回覆，多數案件可在1小時內完成核保。

值得注意的是，本次白皮書首次納入「中小企業營運觀測調查」，結果顯示，中小企業最迫切的需求仍集中在資金面，前兩項分別為租稅減免或延遲繳付，以及金融支持；此外，隨淨零轉型與節能減碳壓力升溫，「提供節能設備汰換補助」亦躍升為第三大需求。

產業端亦反映結構性壓力。扣件大廠金全益董事長王義方指出，企業目前面臨成本全面上升、人才斷層與技術老化、價格競爭激烈、傳承接班與治理挑戰，以及碳稅等國際壓力等六大困境，若能逐一化解，產業發展空間仍可望進一步擴大。

針對外界關注的美國關稅政策衝擊，經濟部次長何晉滄表示，政府已透過多項措施提供協助，部分中小企業也憑藉創新研發能量與自身實力，成功突破外在環境挑戰，不僅穩住經營，更進一步再創佳績。

何晉滄強調，政府將持續透過政策資源挹注，協助中小企業加速轉型升級、開拓多元市場；企業若能善用政府資源，持續投入研發，發展具備獨特性、差異化與高附加價值的產品，將有助於提升競爭力，在變動的國際環境中站穩腳步。

商品推薦