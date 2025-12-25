快訊

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1,000美元 歲末表現如何？

朱孝天為暴走道歉！抹黑相信音樂和阿信 認「情緒失控」：我會謹言慎行

便利貼寫「會殺更多人」…誠品南西店外驚見恐嚇紙條 警追查張貼者身分

才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛考上高普考的新進公務員發文抱怨，坦言報到不到兩個月，已經忙到連周末都無法好好休息。示意圖／Ingimage
一名剛考上高普考的新進公務員發文抱怨，坦言報到不到兩個月，已經忙到連周末都無法好好休息。示意圖／Ingimage

不少人將通過高普考、進入公職視為人生穩定的象徵，認為只要撐過考試，就能換來相對有保障的職涯。然而，實際踏入公部門後，職場環境卻常被形容為「一言難盡」。近日就有一名剛考上高普考的新進公務員在Dcard發文，坦言報到不到兩個月，已經忙到連周末都無法好好休息，甚至直言「真的快做不下去」，引發不少網友共鳴與討論。

⭐2025總回顧

根據原PO的分享，她於10月底報到、11月底正式接手業務，卻一次被分派多達5個計畫，其中不乏採購、驗收、請款核銷等繁瑣行政流程。由於接近年底結帳，會計室要求補齊各計畫「一整年度」的請款與保留款資料，但她接手時，前任承辦早已離職，相關檔案四散，還曾歷經多位承辦人轉手，資料彙整難度大增。除此之外，還要處理例行會議、撰寫頻繁的會議紀錄，甚至碰上履約爭議與限制性招標案件，讓這名菜鳥公務員忍不住自問：「到底誰有辦法一次接5個計畫？」

貼文曝光後，不少網友湧入留言，分享自身經歷與相似處境。有人表示自己也是天天加班到晚上9、10點，工作帶回家、假日難以休息，最後選擇離開；也有人直言，新人往往成為「事情集中區」，老鳥不動聲色，業務卻不斷往新人身上堆。更有網友建議，既然已經有離職打算，不如準時上下班，讓問題自然浮現，「做不完就做不完，一樣領薪水」，也有人感嘆：「真的撐不下去就離職吧，享受人生比較重要。」

在討論中，也有較為理性的分析聲音指出，這其實是許多公部門長期存在的結構性問題。有網友以「公職玄學」形容，認為制度設計人人看得懂，實際運作卻難以改變；也有人提醒，工程或採購單位本就業務繁重，新進人員往往被期待成為「即戰力」，與考試制度中強調的理論訓練形成落差。部分網友則給出較務實的建議，表示若仍想留在體制內，不妨考慮調單位或再考一次，尋找相對合適的環境。

公務員 高普考 職涯 職場 離職

延伸閱讀

天災不斷高普考報到率跌破6成 花蓮縣府推返鄉交通補助

當年公職正熱！她畢業進「不穩定科技業」 10幾年後年薪高3倍

許甫、吳怡萱等6名民眾黨一級主管本周將請辭 備戰2026年議員選舉

公職和想像不同？他嘆「連補休都不敢請」 過來人安慰：已是爽缺

相關新聞

才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住

不少人將通過高普考、進入公職視為人生穩定的象徵，認為只要撐過考試，就能換來相對有保障的職涯。然而，實際踏入公部門後，職場環境卻常被形容為「一言難盡」。

台鐵員工福利加碼！春節上班有出勤獎金 明年增「生日假」

台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，...

郵局大賺百億 中華郵政員工春節職福金加碼至8千創新高

中華郵政預估今年淨利達百億元，員工職福金也相對增加，中華郵政工會宣布，明年職福金將加碼6000元，加上原有代金2000元...

台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升

台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由1...

史上最長寒假！兼職工作超過20萬個「比暑假還多」

大學生寒假天數再升級，迎來65天最長假期，比去年多出一周。104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站有20.7萬個兼...

台電公告2026僱員招考逾700名額 證照者起薪破4萬元

台電24日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。