才剛上榜就想逃！高普考新人一次扛5計畫 公職夢碎：連周末都撐不住
不少人將通過高普考、進入公職視為人生穩定的象徵，認為只要撐過考試，就能換來相對有保障的職涯。然而，實際踏入公部門後，職場環境卻常被形容為「一言難盡」。近日就有一名剛考上高普考的新進公務員在Dcard發文，坦言報到不到兩個月，已經忙到連周末都無法好好休息，甚至直言「真的快做不下去」，引發不少網友共鳴與討論。
根據原PO的分享，她於10月底報到、11月底正式接手業務，卻一次被分派多達5個計畫，其中不乏採購、驗收、請款核銷等繁瑣行政流程。由於接近年底結帳，會計室要求補齊各計畫「一整年度」的請款與保留款資料，但她接手時，前任承辦早已離職，相關檔案四散，還曾歷經多位承辦人轉手，資料彙整難度大增。除此之外，還要處理例行會議、撰寫頻繁的會議紀錄，甚至碰上履約爭議與限制性招標案件，讓這名菜鳥公務員忍不住自問：「到底誰有辦法一次接5個計畫？」
貼文曝光後，不少網友湧入留言，分享自身經歷與相似處境。有人表示自己也是天天加班到晚上9、10點，工作帶回家、假日難以休息，最後選擇離開；也有人直言，新人往往成為「事情集中區」，老鳥不動聲色，業務卻不斷往新人身上堆。更有網友建議，既然已經有離職打算，不如準時上下班，讓問題自然浮現，「做不完就做不完，一樣領薪水」，也有人感嘆：「真的撐不下去就離職吧，享受人生比較重要。」
在討論中，也有較為理性的分析聲音指出，這其實是許多公部門長期存在的結構性問題。有網友以「公職玄學」形容，認為制度設計人人看得懂，實際運作卻難以改變；也有人提醒，工程或採購單位本就業務繁重，新進人員往往被期待成為「即戰力」，與考試制度中強調的理論訓練形成落差。部分網友則給出較務實的建議，表示若仍想留在體制內，不妨考慮調單位或再考一次，尋找相對合適的環境。
