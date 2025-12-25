快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等。

台鐵企業工會也宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

職福金部分，除規畫發放6000元，春節出勤當天也會發放出勤獎金。台鐵公司說，115年春節福利金是依台鐵公司職工福利委員會通過的金額發給，相關程序目前均在進行中，並將爭取比照114年標準辦理。

春節疏運出勤獎金部分，台鐵表示，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日發給1500元，最高4日共6000元；另夜點費調整，將自2026年1月1日起實施。

相關新聞

郵局大賺百億 中華郵政員工春節職福金加碼至8千創新高

中華郵政預估今年淨利達百億元，員工職福金也相對增加，中華郵政工會宣布，明年職福金將加碼6000元，加上原有代金2000元...

台鐵員工福利加碼！春節上班有出勤獎金 明年增「生日假」

台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，...

台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升

台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由1...

史上最長寒假！兼職工作超過20萬個「比暑假還多」

大學生寒假天數再升級，迎來65天最長假期，比去年多出一周。104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站有20.7萬個兼...

台電公告2026僱員招考逾700名額 證照者起薪破4萬元

台電24日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，...

減班休息有薪資差額補貼 勞動部雲嘉南分署籲把握申請期限

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年8月1日至明年1月底因符合減班休息的9大行業別勞工，每人每月最高可領取1萬2100元...

