台鐵員工福利加碼！春節上班有出勤獎金 明年增「生日假」

台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等。

台鐵企業工會也宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。

職福金部分，除規畫發放6000元，春節出勤當天也會發放出勤獎金。台鐵公司說，115年春節福利金是依台鐵公司職工福利委員會通過的金額發給，相關程序目前均在進行中，並將爭取比照114年標準辦理。

春節疏運出勤獎金部分，台鐵表示，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日發給1500元，最高4日共6000元；另夜點費調整，將自2026年1月1日起實施。 台鐵企業工會宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。聯合報系資料照

