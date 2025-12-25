台鐵員工福利加碼！春節上班有出勤獎金 明年增「生日假」
台鐵員工福利將加碼，包含三班制人員夜班值班的夜點費，由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，其中副站長及站長依照車站等級不同，主管加給5000至1萬元不等。
⭐2025總回顧
台鐵企業工會也宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月1日起，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，落實友善職場新里程碑。
職福金部分，除規畫發放6000元，春節出勤當天也會發放出勤獎金。台鐵公司說，115年春節福利金是依台鐵公司職工福利委員會通過的金額發給，相關程序目前均在進行中，並將爭取比照114年標準辦理。
春節疏運出勤獎金部分，台鐵表示，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日發給1500元，最高4日共6000元；另夜點費調整，將自2026年1月1日起實施。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言