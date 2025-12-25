聽新聞
0:00 / 0:00
郵局大賺百億 中華郵政員工春節職福金加碼至8千創新高
中華郵政預估今年淨利達百億元，員工職福金也相對增加，中華郵政工會宣布，明年職福金將加碼6000元，加上原有代金2000元，員工可領8000元，創史上最多；另外，台鐵員工福利也加碼，除明年起夜間津貼翻逾3倍外，台鐵企業工會也宣布，勞資達成共識，明年起將實施生日假制度。
⭐2025總回顧
中華郵政今年6月面臨293億元巨額虧損，經資金運用團隊操作、郵儲壽本業的努力，加上受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，中華郵政目前成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。
中華郵政今年大賺百億元，連帶員工職福金也加碼，中華郵政企業工會理事長林榮州說，12月16日勞資會議中達成共識，明年春節除將發放三節代金2000元現金外，郵政職工福利會也爭取加碼6000元，包含2000元現金及4000元禮券，總計每人可領8000元，創史上新高金額。
林榮洲說，職工福利委員會盈餘高達逾1.7億元，主要是補助轉調人員孩子高中大學獎學金減少，中華郵政獲利挹注職福金增加，讓職福金有加碼空間，因此2.5萬名在職員工均可受惠。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言