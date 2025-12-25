郵局大賺百億 中華郵政員工春節職福金加碼至8千創新高

中華郵政預估今年淨利達百億元，員工職福金也相對增加，中華郵政工會宣布，明年職福金將加碼6000元，加上原有代金2000元，員工可領8000元，創史上最多；另外，台鐵員工福利也加碼，除明年起夜間津貼翻逾3倍外，台鐵企業工會也宣布，勞資達成共識，明年起將實施生日假制度。

中華郵政今年6月面臨293億元巨額虧損，經資金運用團隊操作、郵儲壽本業的努力，加上受惠於下半年台股上揚及台幣匯率回貶，中華郵政目前成功轉虧為盈，今年11月底已賺139億元，預估今年稅後淨利可達100億元，員工年終加上績效獎金可望領4.4個月。

中華郵政今年大賺百億元，連帶員工職福金也加碼，中華郵政企業工會理事長林榮州說，12月16日勞資會議中達成共識，明年春節除將發放三節代金2000元現金外，郵政職工福利會也爭取加碼6000元，包含2000元現金及4000元禮券，總計每人可領8000元，創史上新高金額。

林榮洲說，職工福利委員會盈餘高達逾1.7億元，主要是補助轉調人員孩子高中大學獎學金減少，中華郵政獲利挹注職福金增加，讓職福金有加碼空間，因此2.5萬名在職員工均可受惠。

