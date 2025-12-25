聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升
台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由120元調整為依排定班表最高新台幣400元。
⭐2025總回顧
台鐵員工明年將多了新福利，基於營造友善職場環境、員工關懷、企業永續發展及留任員工意願等，台鐵與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」。
台鐵告訴中央社記者，目前正依協商結論，進行內部行政程序與規劃配套措施作業中，預計於115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人適用。
台鐵企業工會秘書吳長智表示，生日假將自生日當月起算，須在6個月內請畢，且須以1日為單位請休。
除了生日假外，台鐵表示，夜點費調升等員工新福利則規劃在115年1月1日起上路，適用對象為實際輪值夜班人員，依其實際工作時段，由120元提升至最高400元。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言