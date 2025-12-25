快訊

LINE免費貼圖10款！熊大兔兔曖昧情這裡有、「在哭喔」圖案腦中有聲音

美呆！李佳芬罕見古裝出席校慶「與韓國瑜同框」校方說原因了

台東規模6.1地震釋放0.7顆原子彈能量 郭鎧紋曝春節強震危機暫解除

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升

中央社／ 台北25日電
台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施。聯合報系資料照
台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施。聯合報系資料照

台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由120元調整為依排定班表最高新台幣400元。

⭐2025總回顧

台鐵員工明年將多了新福利，基於營造友善職場環境、員工關懷、企業永續發展及留任員工意願等，台鐵與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」。

台鐵告訴中央社記者，目前正依協商結論，進行內部行政程序與規劃配套措施作業中，預計於115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人適用。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，生日假將自生日當月起算，須在6個月內請畢，且須以1日為單位請休。

除了生日假外，台鐵表示，夜點費調升等員工新福利則規劃在115年1月1日起上路，適用對象為實際輪值夜班人員，依其實際工作時段，由120元提升至最高400元。

台鐵 生日 永續

延伸閱讀

台鐵南投濁水到集集 115年1月通車復駛

台鐵2車型駕駛室監視器啟用 工會批侵害隱私擬春節抗爭

整理包／請病假全勤獎金不能「一刀砍」！2026勞工請假新制重點一次掌握

期盼共創勞資雙贏 台灣虎航、長榮航空與工會簽署團協

相關新聞

台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升

台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協約協商議定「生日假」，預計115年1月實施，全體員工約1.5萬餘人受惠；而夜點費也將由1...

史上最長寒假！兼職工作超過20萬個「比暑假還多」

大學生寒假天數再升級，迎來65天最長假期，比去年多出一周。104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站有20.7萬個兼...

台電公告2026僱員招考逾700名額 證照者起薪破4萬元

台電24日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，...

減班休息有薪資差額補貼 勞動部雲嘉南分署籲把握申請期限

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年8月1日至明年1月底因符合減班休息的9大行業別勞工，每人每月最高可領取1萬2100元...

職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

你在職場上喜歡社交嗎？一名網友分享，自己從事專案管理工作十幾年，表面上看似穩定，實際上卻長期被大量溝通、協調壓得喘不過氣。他坦言非常討厭和人說話，每天上班都覺得痛苦不堪，忍不住詢問「邊緣人到底適合做什麼工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

不少人想進科技業，因為有著優渥的薪水，不過一名網友分享，自己剛進公司不久，就已經萌生「裸辭」的想法，因為同事幾乎天天加班到深夜，甚至晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。