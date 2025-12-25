台鐵推生日假擬115年1月實施 夜點費將調升

你在職場上喜歡社交嗎？一名網友分享，自己從事專案管理工作十幾年，表面上看似穩定，實際上卻長期被大量溝通、協調壓得喘不過氣。他坦言非常討厭和人說話，每天上班都覺得痛苦不堪，忍不住詢問「邊緣人到底適合做什麼工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-12-23 14:27