快訊

泰山摩鐵驚傳雙屍案！時間到未退房 員工查看赫見2人倒房內送醫亡

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

台電公告2026僱員招考逾700名額 證照者起薪破4萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電肩負穩定供電重責，2026僱員招考簡章今公告，開出769個名額，1月6日至19日開放報名。（圖／台電提供）
台電肩負穩定供電重責，2026僱員招考簡章今公告，開出769個名額，1月6日至19日開放報名。（圖／台電提供）

台電24日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，自2026年1月6日至19日開放報名，2026年5月10日於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行初試。台電表示，僱用人員甄試高中職畢業即可報考，歡迎更多電力專業人才加入台電，一同為穩定供電努力。

⭐2025總回顧

台電表示，台電肩負穩定供電與淨零轉型任務目標，近年持續投入強化電網韌性等重要電力建設，為因應業務發展，台電積極透過新進僱用人員甄試招募電力專業人才。台電指出，錄取人員需經1年養成培育，工作訓練期間起薪約3.7萬元；而電力技術人員如符合台電相關規定於實際從事現場技術工作或具有電力相關專業證照者，起薪更可突破4萬元。

台電說明，因應電業核心技術傳承需求與退休趨勢，此次僱用人員招考人數最多類別為配電線路維護類436名，其次為輸電線路維護類78名、綜合行政類69名、變電設備維護類43名、電機運轉維護類27名、輸電線路工程類22名、機械運轉維護類21名、土木工程類14名、機械修護類9名、輸電土建工程類8名、會計類8名、變電工程類4名、儀電運轉維護類4名，另有限身心障礙人員報考的綜合行政類26名，總計招募769名生力軍，後續將視業務需要，於初試放榜前，公告增額錄取人數。

台電指出，甄試採分區招考，報名時請確認報考類別及錄取地區，考試當天請攜帶「雙證件正本」應試（身分證、護照或具照片可證明身分之健保卡或駕照任2項）。初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，其中國文考科取消以往測驗式試題題型，單就寫作題型進行評量。此外，若持有指定類別技術證照或全國技能競賽或全國高級中等學校技藝競賽獲獎者，可加計筆試總分。

台電也提醒，因工作業務需要，報考配電線路維護類、輸電線路維護類及變電設備維護類者，須在複試前取得手排小型車駕照；此外，為擴大延攬具現場實務工作或相關經驗的專業人力，複試階段加強著重實務操作，除既有「機械修護類」循例設置實作測試項目外，「配電線路維護類」將調整實作測試內容，「輸電線路維護類」、「輸電線路工程類」、「變電設備維護類」、「變電工程類」、「電機運轉維護類」、「儀電運轉維護類」、「機械運轉維護類」、「土木工程類」、「輸電土建工程類」等類別亦規劃增設實作測試，並納入總成績評分，鼓勵具備專業技術背景者一展長才。

台電說明，初試成績預定2026年7月14日公告，複試預計2026年8月4日於台北舉行（包含現場測試、實作測試、口試、複評測試與證件查驗等），完整簡章及工作內容介紹等資訊可至甄試網站查詢（https://service.taipower.com.tw/recruit/）

2026年台電僱用人員招考包含配電、輸電、變電、電機等共14類別專業人力。此次僱員招考人數最多為配電線路維護類。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元。（圖／台電提供）
2026年台電僱用人員招考包含配電、輸電、變電、電機等共14類別專業人力。此次僱員招考人數最多為配電線路維護類。錄取者於工作訓練期間起薪約3.7萬元。（圖／台電提供）

台電 科目

延伸閱讀

大東電接單看到三年後

大東電訂單能見度達2028年 未來3年挑戰獲利、營收年年創高

邁向智慧工地管理新時代 中鼎「綠色環保優良工地」獲台電肯定

颱風停電不再慌！台電規畫台東41公里地下電纜 強化防災韌性

相關新聞

當年公職正熱！她畢業進「不穩定科技業」 10幾年後年薪高3倍

新鮮人進入社會，第一步多半決定了往後的職涯和待遇。一名女網友發文，稱自己畢業於2008金融海嘯後那幾年，當時流行考公職，但她卻選擇進入看似「最不穩定」的科技業，過了數十年，台灣科技業被推到世界前列，她的年薪比當初考公職的同學高了3倍，讓她感嘆：「選擇，有時候真的比努力重要太多」。

台電公告2026僱員招考逾700名額 證照者起薪破4萬元

台電24日公告2026年新進僱用人員甄試簡章，這次招考包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共14類769個名額，...

減班休息有薪資差額補貼 勞動部雲嘉南分署籲把握申請期限

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年8月1日至明年1月底因符合減班休息的9大行業別勞工，每人每月最高可領取1萬2100元...

職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

你在職場上喜歡社交嗎？一名網友分享，自己從事專案管理工作十幾年，表面上看似穩定，實際上卻長期被大量溝通、協調壓得喘不過氣。他坦言非常討厭和人說話，每天上班都覺得痛苦不堪，忍不住詢問「邊緣人到底適合做什麼工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

不少人想進科技業，因為有著優渥的薪水，不過一名網友分享，自己剛進公司不久，就已經萌生「裸辭」的想法，因為同事幾乎天天加班到深夜，甚至晚上...

經發會討論改善勞動環境 預告年內推動彈性工時

行政院經濟發展委員會「包容發展組」顧問會議今登場，會中觸及中小微企業多元振興、青年發展、薪資提升、落實少子化和高齡化時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。