減班休息有薪資差額補貼 勞動部雲嘉南分署籲把握申請期限

勞動部推動「僱用安定措施」，針對今年8月1日至明年1月底因符合減班休息的9大行業別勞工，每人每月最高可領取1萬2100元，也可與「減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，雲嘉南分署提醒當事人把握申請期限。

南分署說，凡與雇主協議實施減班休息累計達30日以上，並向地方勞政主管機關通報的受僱勞工，且任職公司屬食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造，以及其他運輸工具及其零件製造等9大行業別，即可申請薪資差額補貼，以減輕薪資減損衝擊。

南分署進一步說明，補助金額以減班休息前3個月平均投保薪資與減班後協議薪資的差額為計算基準，補貼比例為70%（無條件進位至百元），每月最高補助1萬2100元，最長補助6個月，累計最高每人可補貼7萬2600元。可由勞工本人自行辦理或雇主代為提出，除紙本申請外，也可透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申辦。

南分署提醒，申請期限為每次減班休息滿30日後的次日起90日內，逾期將不予受理。以114年9月1日至9月30日實施減班休息為例，最遲須於同年12月29日前完成送件，請民眾務必留意時程，以免影響自身權益。

此外，也鼓勵減班休息勞工同步參加「減班休息勞工再充電計畫」，在申領薪資差額補貼同時，透過訓練課程精進專業技能、提升職場競爭力。

南分署進一步說明，即使勞工受僱公司未符合僱用安定措施適用9大行業別，勞工仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後的薪資差額申請訓練津貼，每月最高補助1萬7210元。

另針對全時工作的基層勞工，若減班前勞保平均月投保薪資介於2萬8590元至3萬300元，且減班後薪資差額較小或未產生差額者，參訓後亦可申請每月最高2280元的訓練津貼。

民眾如對申請流程或文件準備有疑問，可撥打免付費客服專線0800-777-888，或洽雲嘉南分署（06）6985945分機1627、1645、1708及轄區各就業中心。 勞工因減班休息有薪資差額補貼，勞動部雲嘉南分署籲把握申請期限。記者謝進盛／翻攝 勞工受僱公司未符合僱用安定措施適用9大行業別，勞工仍可參加「減班休息勞工再充電計畫」，並依減班前後的薪資差額申請訓練津貼。記者謝進盛／翻攝

