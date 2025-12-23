障礙者職場合理調整 勞動部邀東友科技分享實戰心法

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部邀東友科技分享落實職場合理調整的實務作法。勞動部／提供
為落實《身心障礙者權利公約》（CRPD）精神，促進身心障礙者平等就業權益，勞動部致力推動「身心障礙者職場合理調整」，為深化社會各界對職場合理調整的理解，勞動部持續透過制度引導、資源挹注，支持事業單位營造多元、公平且具包容力的職場環境。

勞動部日前拍攝企業推動實例影片，呈現東友（5438）科技股份有限公司落實職場合理調整的實務作法，並邀請曾是健身教練的江宥辰先生分享，從員工視角說明職場合理調整如何成為他重返職場、持續前行的重要力量，以深化社會各界對合理調整的理解。

勞動部表示，依據《身心障礙者權利公約》及我國《身心障礙者權益保障法》、《就業服務法》等規定，雇主不得因身心障礙而有差別待遇，並應在不造成不成比例或過度負擔的前提下，提供必要且適當的合理調整。

為協助勞雇雙方更清楚理解職場合理調整的定義、流程與可運用資源，勞動部已訂定並公告「身心障礙者職場合理調整行政指導」，作為實務操作的重要參考。

職場合理調整的樣態相當多元，包括面試的無障礙，進用後在工作內容的調整、工時彈性安排、職務再設計、無障礙設施設備改善等，透過勞雇雙方溝通協調，重新建立更合適的工作方式。

勞動部強調，職場合理調整的核心精神，在於「對話」與「理解」，透過勞雇雙方共同討論，找到兼顧工作效能與身心障礙勞工調整需求的平衡點。

由於很多雇主對職場合理調整不熟悉，勞動部特別邀請金展獎得獎單位東友科技拍攝影片，幫助事業單位了解實務上如何具體落實。

東友科技重視員工多元背景與差異需求，當公司同仁因身心狀況在工作上遭遇障礙時，主動啟動內部溝通機制，傾聽員工需求，調整工作流程與環境，進行工作拆解與辦理內部訓練。

勞動部表示，東友科技的案例顯示，善用身心障礙員工的特質，透過職場合理調整可有效排除工作障礙，除有助於身心障礙員工穩定就業，更具體提升工作效能，障礙員工得以在安全、友善的環境中發揮專業，企業也因此留住人才、累積信任，形成正向循環。

「限制不是終點，而是找到另一條路的開始。而這些調整，就是那條新路的重要起點。」World Gym 健身公司員工江宥辰先生以自身經驗分享職場合理調整的實際意義。江先生原任職健身教練，於意外事故後導致脊髓損傷，需以輪椅作為主要行動輔具。

在歷經復健與生活重建後，於雇主支持及政府資源協助下重返職場。江先生表示，雇主依其身體狀況調整工作內容與工時，並改善工作場域的無障礙設施，使其能兼顧復健需求與工作表現，專注於專業能力的發揮。透過職場合理調整，讓他得以穩定就業，持續貢獻所長，也建立重返職場的信心。

勞動部指出，為協助企業推動職場合理調整，已於各地方政府設置職場合理調整諮詢輔導窗口，提供雇主及障礙者各項支持，並導入政府資源，如提供職務再設計服務補助，協助改善工作環境、提供輔具或調整工作方式。

勞動部強調，形塑友善、共融的職場文化，是企業永續發展的重要基礎。推動職場合理調整不是增加雇主負擔，而是穩定人力資源的那一把鑰匙，更是每一位可能面臨障礙處境的員工，得以穩定於職場就業的那一層安全網。

