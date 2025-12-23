經發會討論改善勞動環境 預告年內推動彈性工時
行政院經濟發展委員會「包容發展組」顧問會議今登場，會中觸及中小微企業多元振興、青年發展、薪資提升、落實少子化和高齡化時代照顧。其中，顧問對推動觀光擴大內需提出建言，包括加強深度、黏著度及文化內容，也建議容積率應彈性放寬，或研議其他誘因加速推動。
⭐2025總回顧
卓榮泰上任後設置行政院經濟發展委員會，分為「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等三組，三場顧問會議原定今年7月陸續舉行，但因南部風災、美國對等關稅不確定性等因素，僅「創新經濟組」完成開會，今天再度重啟，由「包容成長組」打頭陣，30日由「均衡台灣組」接棒。
結束顧問會議後，中小企業總會理事長李育家受訪指出，今天主軸聚焦「多元發展」，經濟部針對中小企業數位轉型、淨零排放及AI應用都有協助計畫；針對人才培育，目前AI領域已培育超過10萬人，如何讓已受訓人才進到企業共同學習成長，加速產業轉型升級。
薪資部分，李育家提到，已有企業配合政策政策，每年調升，企業收益好就願意多照顧員工，但不希望設定天花板，在能力範圍上，不過於勉強；都更部分，有討論比如容積率是否能再放寬，或者有什麼誘因讓都更更完善，他建議參考日本、韓國社區發展經驗，讓大家更願意都更。
觀光方面，李育家說，當前已有演唱會、運動會及展覽等各項活動，雖然活動帶來短期熱鬧，但結束後就告一段落，是否能加強深度、黏著度及文化內容，或是其他延伸主題，讓遊客多待一點、多消費一點。
中華經濟研究院院長連賢明提到，儘管台灣經濟發展表現相當不錯，但各界也關注是否做到全面照顧，因此會議中針對青年人、少子化、老年化以及擴大內需有所討論。擴大內需方面，包括危老建築重建、觀光，包括如何促進觀光帶動內需，並透過危老重建來照顧老年人。
至於是否有具體結論，連賢明說，今天主要是報告已經在執行的政策，特別是如何輔導中小微企業在AI領域和淨零排放，目前都有具體數據和成效。後續也在討論如何讓婦女在勞動環境上有彈性工時，勞動部也提出未來一年將推動彈性工時，政府也會提供補貼協助企業執行。
