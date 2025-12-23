聽新聞
科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕
不少人想進科技業，因為有著優渥的薪水，不過一名網友分享，自己剛進公司不久，就已經萌生「裸辭」的想法，因為同事幾乎天天加班到深夜，甚至晚上10點還要開會，讓他擔憂未來也會面對一樣的生活。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「在科技業同一份工作，做不到三個月就離職的人多嗎？」為題，指出自己剛入職科技業，但卻有了想要「裸辭」的想法，因為部門需要on call待命，同事每天幾乎都加班到半夜11、12點，甚至晚上10點後還有會議要開，讓他坦言「可以想見未來的光景是如何」。
這名網友進一步表示，目前已經開始整理履歷，正在思考提離職的時機，剛好再一陣子也要過年了，好奇發問「大家有沒有類似經驗或心路歷程可以分享？」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「在GG（台積電）做三個月…閃人路過」、「壓力太大就跑吧，身體健康比什麼都重要」、「緯創我待不了兩個月」、「現在年末不好找，沒那麼急通常是3月再換工作」、「沒事，身心有壓力就離職，硬撐到生病絕對不划算，我也打算裸辭+1」、「我前三份都不超過半年，我不會寫到履歷裡」。
