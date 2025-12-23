快訊

傳台積電熊本二廠「跳過4奈米直攻2奈米」！網反挺：需求會更大

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課 開放全台學生、社會人士選讀

美容師電話通知「狗狗洗好了快來接」 全家傻眼：沒送愛犬過去

聽新聞
0:00 / 0:00

54%求職者反感面試問MBTI！專家警告：觸法最高罰6萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
不少企業常在面試問MBTI，藉此了解求職者性格，但有些MBTI 屬心理資訊，隨意打聽恐罰6萬起跳。示意圖。圖／AI生成
不少企業常在面試問MBTI，藉此了解求職者性格，但有些MBTI 屬心理資訊，隨意打聽恐罰6萬起跳。示意圖。圖／AI生成

近年MBTI人格測驗紅遍台灣，「你是E人還是I人？」成為同事間的熱門話題。然而，這股風潮燒進面試間，恐讓企業吃上官司。面試心得分享平台面試趣最新調查，當面試官詢問MBTI 時，有54%求職者會認為面試官不專業。強迫求職者提供 MBTI 測驗結果，還可能違反《就業服務法》，最高恐遭裁罰。

⭐2025總回顧

許多公司迷信MBTI測驗，但這種篩選方式無效，還可能反遭求職者「套路」。根據面試趣調查，有 11% 的求職者表示，面試前會透過面試趣等管道，調查該職位偏好的 MBTI，操控回答結果。例如想顯得外向，就多選「喜歡參加派對」；想要有條理，就多選「喜歡事先規劃」。面試官拿到的測驗結果，很可能只是偽裝，無法準確評估真實能力。

面試詢問MBTI真的沒問題嗎？《就業服務法》第 5 條明確規定，雇主不得對求職者有就業歧視，且《施行細則》定義「隱私資料」包含生理、心理及個人生活資訊。

台北市勞動局曾有案例，企業在面試時詢問星座、血型，被認定與工作表現無關，屬於就業歧視，直接裁罰6萬元。雖然目前尚未有MBTI的裁罰實例，但雇主無法說明 MBTI 與職務有何「合理關聯」卻強迫提供，可能會被認定為違反個人隱私。

為什麼MBTI在職場依然盛行？面試趣專家分析，這是因為16型人格框架簡單好記，適合作為公司內部的團體建立（Team-Building）或溝通輔助。但一旦用於「招募」或「升遷評估」，其信效度低、容易造假的缺點便會暴露無遺。

面試趣建議，企業若想真正評估人才，不應迷信心理測驗，應以行為面試（情境題）了解求職者能力。

面試 求職

延伸閱讀

職涯定位更精準 永康就業中心首創「AI職能速測平台」

家樂福撤出竹北沒差？房價穩站5字頭 專家點出2大關鍵

專家：查到張文的冷錢包 背後若有金援者就呼之欲出

雲林歲末徵才釋出逾300職缺 最高月薪上看7.1萬元

相關新聞

54%求職者反感面試問MBTI！專家警告：觸法最高罰6萬

近年MBTI人格測驗紅遍台灣，「你是E人還是I人？」成為同事間的熱門話題。然而，這股風潮燒進面試間，恐讓企業吃上官司。面...

安靜老實做事反而難出頭？他自嘆吃虧：專業90分比不上會說話

職場表現一直是不少上班族關心的議題，但「會不會說話」似乎成為左右發展的重要關鍵。近日就...

精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

根據日媒livedoor報導，日本厚生勞動省的數據顯示，因精神問題申請工傷認定的案件已突破一千大關，且呈現持續上升趨勢。為何在勞動法規日益完善的今天，上班族的內心卻更加脆弱？日本知名心理諮商師兼作家Ryota在其YT頻道「ココヨワチャンネル」中，以「過度工作而生病的日本人」為題，從六個面向深度剖析現代職場，為身心俱疲的勞工敲響警鐘。

當年公職正熱！她畢業進「不穩定科技業」 10幾年後年薪高3倍

新鮮人進入社會，第一步多半決定了往後的職涯和待遇。一名女網友發文，稱自己畢業於2008金融海嘯後那幾年，當時流行考公職，但她卻選擇進入看似「最不穩定」的科技業，過了數十年，台灣科技業被推到世界前列，她的年薪比當初考公職的同學高了3倍，讓她感嘆：「選擇，有時候真的比努力重要太多」。

動保處公務獸醫師也缺？動保人士點出這原因：擴編也找嘸人

除了動物收容，動保處需執行大量查緝、訪查與環境審核，議員認為以台北市目前人力與量能，執行上有很大困難，且動保意識抬頭，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。