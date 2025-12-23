職場溝通太痛苦…40歲邊緣人想轉行 最多人推它：單純互動少

你在職場上喜歡社交嗎？一名網友分享，自己從事專案管理工作十幾年，表面上看似穩定，實際上卻長期被大量溝通、協調壓得喘不過氣。他坦言非常討厭和人說話，每天上班都覺得痛苦不堪，忍不住詢問「邊緣人到底適合做什麼工作？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「邊緣人適合做什麼工作？」為題，指出年紀越大越討厭自己的工作，因為很討厭和人講話，但偏偏專案管理就是非常需要溝通、合作，最後變得越來越自閉和邊緣而離職，但不知道可以做什麼，又找回專案管理的工作。他無奈表示：「40歲了也想不到怎麽轉行，有沒有這個年紀不喜歡和人講話，可以做什麼工作的建議？」

貼文一出後，不少網友推薦可以做保全，這類工作互動少、作息相對單純，非常適合不喜歡與人打交道的人，「商辦夜班保全」、「靈骨塔管理員／夜班保全？」、「畜牧業、保全」、「保全、外送」、「有認識的前輩在商辦做保全爽爽過，只是薪水不會高到哪」。

此外，也有不少網友給予實用建議，「逃避跟人交流或許是一種做法，但我不認為能解決核心問題，應該試著更了解你自己，為什麼討厭跟別人溝通，然後再針對問題點去找解法」、「尋求專業的諮商聊聊也是不錯的選擇，他們或許能幫助你找出你問題的癥結點，有時候當局者迷、旁觀者清」、「你要融入社會就是要交流跟溝通」、「也許不是不喜歡溝通，而是不喜歡被利益關係綁架的溝通」。

