安靜老實做事反而難出頭？他自嘆吃虧：專業90分比不上會說話

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示自己個性偏老實、安靜、做事認真，卻逐漸感受到在職場上不占優勢。示意圖／Ingimage

職場表現一直是不少上班族關心的議題，但「會不會說話」似乎成為左右發展的重要關鍵。近日就有網友在Dcard上發文，表示自己個性偏老實、安靜、做事認真，卻逐漸感受到在職場上不占優勢，讓他開始懷疑這樣的性格是否真的吃虧。

原PO在文中表示，自己工作態度踏實，專業能力也具一定水準，但根據近期觀察，發現影響績效與升遷的因素，似乎不只在於做事本身，反而「說話方式」與「做人處世」更為關鍵。他形容，專業能力90分、溝通能力70分的人，往往比不上專業70分、溝通90分的人，讓他產生強烈落差感。

原PO也坦言，自己屬於安靜把事情完成的類型，不擅長表現或包裝成果，這樣的性格在團隊中雖然穩定，卻也難以被看見。他因此上網發文詢問，自己老實的性格是否在職場上十分吃虧，以及想知道是否有方法能夠改善。

貼文一經發出便引來熱議，「會說、敢說的人在職場上真的很有優勢」、「情商高才能在社會上生存」、「會講話溝通能省去很多麻煩」、「本來就吃虧了，除非你的位置是獨一無二的」、「很吃虧，會吵的才有糖吃」、「確實蠻吃虧的！有時候別人吃肉我們只能喝湯」。

也有網友認為，「你現在這種職場基本上改變不了，除非主管換人」、「不會吃虧，但要跟對上司，如果上司喜歡提拔那種討好人的人，那就趕快逃吧」、「只能當上主管職，或是找靠實力說話的工作，像是軟體工程師這類的」、「會做事跟會講話不是兩端，是同向的基礎能力，無論是只有專業不會溝通、還是只會嘴炮，我們給的評價都會很低，但有專業底的相對好救」。

職場 溝通 主管 上班族 績效

