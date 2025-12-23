精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

日本厚生勞動省的數據顯示，因精神問題申請工傷認定的案件已突破一千大關，且呈現持續上升趨勢。為何在勞動法規日益完善的今天，上班族的內心卻更加脆弱？日本入口網站livedoor報導，日本知名心理諮商師兼作家Ryota在其YT頻道「ココヨワチャンネル」中，以「過度工作而生病的日本人」為題，從六個面向深度剖析現代職場，為身心俱疲的勞工敲響警鐘。

Ryota指出現代人之所以感到被工作逼到絕境，並非單一因素，而是由以下六大原因造成：

一、工作內容「高強度與高難度」化

壓力的來源已不僅是工作「量」的多寡，更在於「質」的要求大幅提升。隨著數位工具普及，工作效率要求極大化，變相壓縮了員工的喘息時間，導致大腦需時刻保持在高速運轉的高壓狀態。

二、職場霸凌與來自顧客的攻擊

人際關係的壓力源更加複雜。除了傳統的職場權力騷擾，近年來顧客至上主義扭曲，來自客戶的無理投訴與言語攻擊也日益嚴重，讓第一線員工身心俱疲。

三、主管「管理能力」嚴重不足

這是現代職場特有的結構性悲劇。許多主管僅因業務能力強而升遷，但「業務能力」與「管理能力」本是兩回事。這些不懂得如何統籌、分配與帶人的主管，往往造成團隊效率低落，最後演變成主管與部屬雙輸、集體過勞的局面。

四、通膨下的經濟生存壓力

物價飛漲導致實質薪資縮水，許多人為了維持基本生活水平，被迫承接更多工作或兼職。「不拚命工作就活不下去」的經濟焦慮，成為壓垮駱駝的稻草。

五、強迫勞動的社會同儕壓力

日本社會根深蒂固的「集體主義」與「毅力論」，形成一種無形的社會勒索。即便身心已發出警訊，許多人仍因害怕落後同儕或違背社會期待，不敢輕言休息。

六、智慧型手機模糊了公私界線

科技的便利反成枷鎖。智慧型手機的普及，讓工作訊息得以在下班後、假日隨時入侵生活。工作與私生活的界線變得模糊不清，導致大腦無法真正「離線」休息，長期處於待機焦慮中。

面對如此嚴峻的職場環境，Ryota在影片最後語重心長地建議，想要在現代社會自保，必須建立「自我人生優先於公司」的基本價值觀，並呼籲上班族應先重視自身健康，才能在這場職場消耗戰中倖存。

商品推薦