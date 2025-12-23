精神職災攀升！日心理專家揭現代上班族憂鬱6原因 下班大腦難離線

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本心理諮商師分析目前上班族因工作導致精神狀況不佳的六大原因。 示意圖／Ingimage
日本心理諮商師分析目前上班族因工作導致精神狀況不佳的六大原因。 示意圖／Ingimage

日本厚生勞動省的數據顯示，因精神問題申請工傷認定的案件已突破一千大關，且呈現持續上升趨勢。為何在勞動法規日益完善的今天，上班族的內心卻更加脆弱？日本入口網站livedoor報導，日本知名心理諮商師兼作家Ryota在其YT頻道「ココヨワチャンネル」中，以「過度工作而生病的日本人」為題，從六個面向深度剖析現代職場，為身心俱疲的勞工敲響警鐘。

Ryota指出現代人之所以感到被工作逼到絕境，並非單一因素，而是由以下六大原因造成：

一、工作內容「高強度與高難度」化

壓力的來源已不僅是工作「量」的多寡，更在於「質」的要求大幅提升。隨著數位工具普及，工作效率要求極大化，變相壓縮了員工的喘息時間，導致大腦需時刻保持在高速運轉的高壓狀態。

二、職場霸凌與來自顧客的攻擊

人際關係的壓力源更加複雜。除了傳統的職場權力騷擾，近年來顧客至上主義扭曲，來自客戶的無理投訴與言語攻擊也日益嚴重，讓第一線員工身心俱疲。

三、主管「管理能力」嚴重不足

這是現代職場特有的結構性悲劇。許多主管僅因業務能力強而升遷，但「業務能力」與「管理能力」本是兩回事。這些不懂得如何統籌、分配與帶人的主管，往往造成團隊效率低落，最後演變成主管與部屬雙輸、集體過勞的局面。

四、通膨下的經濟生存壓力

物價飛漲導致實質薪資縮水，許多人為了維持基本生活水平，被迫承接更多工作或兼職。「不拚命工作就活不下去」的經濟焦慮，成為壓垮駱駝的稻草。

五、強迫勞動的社會同儕壓力

日本社會根深蒂固的「集體主義」與「毅力論」，形成一種無形的社會勒索。即便身心已發出警訊，許多人仍因害怕落後同儕或違背社會期待，不敢輕言休息。

六、智慧型手機模糊了公私界線

科技的便利反成枷鎖。智慧型手機的普及，讓工作訊息得以在下班後、假日隨時入侵生活。工作與私生活的界線變得模糊不清，導致大腦無法真正「離線」休息，長期處於待機焦慮中。

面對如此嚴峻的職場環境，Ryota在影片最後語重心長地建議，想要在現代社會自保，必須建立「自我人生優先於公司」的基本價值觀，並呼籲上班族應先重視自身健康，才能在這場職場消耗戰中倖存。

職場 職災 職場霸凌 壓力 上班族 憂鬱

