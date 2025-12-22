當年公職正熱！她畢業進「不穩定科技業」 10幾年後年薪高3倍
新鮮人進入社會，第一步多半決定了往後的職涯和待遇。一名女網友發文，稱自己畢業於2008金融海嘯後那幾年，當時流行考公職，但她選擇進入看似「最不穩定」的科技業，如今台灣科技業被推到世界前列，她的年薪比當初考公職的同學高了3倍，讓她感嘆：「選擇，有時候真的比努力重要太多。」
一名女網友在Dcard發文，表示自己畢業於2008金融海嘯後的那幾年，當時畢業即失業，22K和無薪假盛行，年輕人普遍選擇考公職，進入到台電或中華電信等，對科技業沒什麼信心，公職補習街滿滿都是熬夜讀書臉色凝重的年輕人，為的就是鐵飯碗。
原PO表示，雖然公職看似穩定，但一想到碩士畢業後還要補習好幾年，「這真的不像是在過生活」，因此毅然決然地進入「不穩定的科技業」。她剛出社會時年薪跟公職差不多，工時卻稍高一些，看到同學們一個個考上公職，讓她有點擔心自己的未來。
原PO後來經過不斷跳槽、加薪、換環境，到了2018年左右，年薪比公職高了1.5倍，但還是會擔心中年失業。轉折點是2018年之後，中美貿易戰開打，加上疫情供應鏈重組，台灣科技業起飛，到了2025年，她的年薪已經比公職高了3倍，更買了數間房出租；反觀當初考上公職的同學，現在「連換一台NX200都要精算再三」。雖然沒有比較的意思，但她還是不禁感慨選擇比努力還重要，也很感謝當初願意承擔風險的自己。
此文一出，不少網友也同意她的觀點，認為進入科技業是好選擇，更有網友指出投資的重要性，「恭喜你選對了」、「還好我畢業就進科技業了」、「我也是，現在已經350up，開開心心上下班」、「我只能說投資大於科技業大於國營公職，懂的人都懂，投資視同創業，國營會投資整體性價比更高於科技業，但投資大部分都是被動收入，要穩定獲利需要一點技巧」。
但也有網友覺得進入公職身體狀況要比科技業還要好，「身體沒狀況科技業錢是真的多，但身體有狀況國營是真的好」、「我好羨慕公務員，科技業很操欸」。
