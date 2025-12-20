動保處公務獸醫師也缺？動保人士點出這原因：擴編也找嘸人

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市動保處獸醫師執行豬病業務，為豬隻採樣監測。圖／台北市動保處提供

除了動物收容，動保處需執行大量查緝、訪查與環境審核，議員認為以台北市目前人力與量能，執行上有很大困難，且動保意識抬頭，建議北市提高動保處的層級。不過，動保人士表示，以獸醫師為例，因工作量和待遇不成比例，擴編恐也「找嘸人」。

議員吳志剛指出，台北和其他亞洲一線城市相比，例如新加坡、東京、首爾，北市動物保護層級偏低，動保處只是產發局下的單位。且稽查人員，按規定編制是15人，現在只有10人。由於人力偏少，若台北市想成亞洲最友善的動保城市，未來5年人力夠嗎？是否有想過提升層級？

議員許淑華表示，台北市政府應盡快處理動保處嚴重人力不足的問題，目前動保處人員缺額高達20位、獸醫師缺額高達11位，都是40%以上的比例，面對每年破萬件的動物救援案，讓動保處變成台北市政府「史上最血汗單位」。

日前她在市政總質詢，就監督，當面要求蔣萬安拿出具體方法，解決北市府動保處的人才荒。

動保處表示，會先針對員額，設法補充人力，目前稽查的人力，是一人負責2行政區，以前是一人一行政區，會設法增加約聘人員。

北市獸醫師、前北市議員楊靜宇指出，在行政上，北市動保處是受台北市政府所管，但也受防檢署指揮，若單一縣市要把動保處擴大或升格，不光是台北市政府能決定，要與中央一起考量。

他說，以台北市來說，滿額是50多人，獸醫師須要30多人，但現在只有18人，工作量和待遇不成比例，以及升遷上，民眾和民代也給予滿大壓力，基層公務獸醫師受不了，才找不到人，若擴編及提升位階，恐怕還是找不到人。

獸醫師 北市府 人力

